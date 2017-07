5 Gründe für die Taufe

2. Damit das Kind christliche Werte erfährt

Dem Matthäus-Evangelium (28,19) zufolge beauftragte Jesus seine Jünger: »Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.« Wer getauft wird, bekommt also den Auftrag, nach dem Vorbild von Jesus und dem, was er gesagt hat, zu leben.

Bei der Taufzeremonie versprechen Eltern und Paten das Kind im christlichen Glauben zu erziehen. Die Bibel und die Worte Jesu geben ihnen und dem Täufling dabei Orientierung. Der Taufspruch, den die Eltern für das Kind aussuchen, gilt als zusätzlicher Kompass.

3. Damit das Kind den Segen Gottes erhält

Mit der Taufe bitten die Eltern des Neugeborenen um den Schutz Gottes. Sie hoffen auf zusätzliche Unterstützung für den künftigen Lebensweg ihres Sohnes oder ihrer Tochter.