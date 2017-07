Game of Thrones: Fantasyserie mit religiösen Bezügen

Das Fantasy-Epos wird als Jahrhundertwerk der Fantasy-Literatur eingestuft und mit dem „Herr der Ringe“ auf eine Stufe gestellt. Auch die Wissenschaft beschäftigt sich mittlerweile mit dem Epos. Die US-Eliteuniversität Harvard bietet etwa im Herbstsemester 2017 das Seminar „The Real Game of Thrones: From modern Myths to Medieval Models“ (deutsch: Das wirkliche Spiel der Throne: von modernen Mythen zu mittelalterlichen Modellen) an. Bemerkenswert ist, dass vor allem die Religion eine entscheidende Rolle bei Game of Thrones spielt.

Die bisher sieben produzierten Staffeln basieren auf der (noch unvollendeten) Roman-Reihe „Das Lied von Eis und Feuer“ des US-Autors George R.R. Martin. Die Handlung spielt in einer fiktiven Welt, die von den zwei Hauptkontinenten Westeros im Westen und Essos im Osten geprägt ist. Die Geschichte dreht sich um den Herrschaftskampf, den Sitz auf dem Eisernen Thron. Damit einher geht der Kampf verschiedener politischer Vorstellungen und unterschiedliche religiöse Überzeugungen, denn jeder Herrscher bringt seine eigene Religion mit sich – gemäß des vom Augsburger Religionsfrieden bekannten Mottos von 1555 »cuius regio eius religio« (deutsch: "wessen Gebiet, dessen Religion").

Religion ist zentrales Thema bei "Game of Thrones"

Religion spielt eine entscheidende Rolle bei "Game of Thrones" - obwohl sich Autor George R.R. Martin in Interviews dezidiert religionskritisch äußert. »Ich wurde katholisch erzogen, aber glaubte nie wirklich daran. Wir sollen uns an diese Gesetze halten, nur weil ein unsichtbarer Typ im Himmel das gesagt hat? Wie kann ein intelligenter Mensch nur an so etwas glauben?", formulierte Martin seine persönliche Sicht auf den Gottesglauben.

Seine religionskritische Sicht spiegelt sich in der Darstellung der verschiedenen Religionen wider: Es gibt eine Vielzahl an Göttern in der Welt von „Game of Thrones“. Die Mehrheit der Bevölkerung in Westeros glaubt an die Neuen Götter, die „Sieben“. An die Alten Götter, deren Gesichter in Bäume mit blutroten Blätter eingeritzt sind, glaubt nur eine Minderheit. Abseitige Gebiete haben ihre eigenen abseitigen Religionen.