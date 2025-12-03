Kerzen verzaubern unsere Wohnungen an dunklen kalten Dezemberabenden und schaffen eine gemütlich warme Atmosphäre. Das haben Lichterfest und Advent, Weihnachten und das jüdische Chanukka gemeinsam.

Wie ist Chanukka entstanden?

An Chanukka wird ein Wunder gefeiert, das im Jahr 164 v. Chr. in der Provinz Judäa geschehen sein soll.

Damals hatten die Verbündeten der Griechen die Provinz Judäa besetzt, geplündert und mit ihren Göttern den Tempel von Jerusalem entweiht. Doch nach einem erbitterten Kampf eroberten jüdische Freiheitskämpfer, die Makkabäer, den Tempel zurück.

"Nachdem sie den Tempel gereinigt hatten, wollten sie den Leuchter zünden, aber es gab nur genug Olivenöl für einen Tag. Es dauerte sieben Tage, bis man neues Öl herstellen konnte, aber dieses kleine Krügchen mit Öl hat acht Tage gebrannt", erläutert der Münchner Rabbiner Steven Langnas.

Welche Bräuche gibt es an Chanukka?

In Erinnerung an dieses Wunder zünden Juden an acht Tagen hintereinander jeweils eine Kerze an. Weil Öl in der Geschichte so einen wichtige Rolle spielt, isst man vor allem fette Speisen und in Öl Gebackenes oder Gebratenes.

Traditionsgemäß gibt es etwa Sufganiot, eine Art Krapfen, oder Latkes zu essen: Kartoffelpuffer mit Crème fraîche, Lachs oder Apfelmus. Aber auch Ausgezogene und vor allem Krapfen gehören zu Chanukka. Ein Rezept für Latkes finden Sie weiter unten.

Man trinkt Punsch oder Glühwein und zündet die Kerzen an der Chanukkia an, einem neunarmigen Leuchter, der nur zu diesem Fest benutzt wird. Acht Kerzenhalter stehen für die acht Tage des Lichterfestes. Die neunte Kerze ist der sogenannte Diener, mit dem alle anderen Kerzen entzündet werden. Der Chanukkia ist nicht zu verwechseln mit der Menora, dem siebenarmigen Leuchter.

Schulen sind in Israel während der acht Chanukka-Tage geschlossen, Geschäfte, Büros und Dienstleistungsbereiche arbeiten regulär.