Physiker Ottmar Möhler untersucht das Innenleben der Wolken

Am Institut für Meteorologie und Klimaforschung arbeitet er daran, wie man Wolken simulieren und unter kontrollierten Bedingungen herstellen kann: In einer gut 10 Meter hohen und 84 Kubikmeter großen Wolkenkammer namens AIDA (Aerosol-Interaktionen und Dynamik in der Atmosphäre) werden mithilfe von Feuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck Wolken erzeugt. Die Wissenschaftler versehen sie mit sogenannten Aerosolen, kleinsten Feinstaubpartikeln aus Ruß, Pollen oder Sand, an denen sich gekühltes Wasser anheften kann.

Die Wolkenkammer ist bundesweit einzigartig. Möhlers Institut betreibt mit ihr eine Versuchsanlage, in der Abkühlraten und Eisübersättigungen von Wolken simuliert werden. Dadurch sollen insbesondere die Entstehung von Eispartikeln und deren physikalische Eigenschaften untersucht werden.

Um zu zeigen, was in ihrem Inneren geschieht, hat Möhler zu Demonstrationszwecken eine 30 Zentimeter kleine Mini-Wolkenkammer auf einem Tisch vor der eigentlichen Experimentierkammer aufgebaut (Bild rechts). Mit einer Pumpe erzeugt er Druck in der Minikammer, sodass sich zunächst kaum sichtbare Tröpfchen bilden.