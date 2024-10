Erstes Kreuzlas Bräu Fass wird am Samstag in Bayreuth angestochen

31. Mai 2024

Kreuzlas Bräu probieren und miteinander darüber reden, wie wir gemeinsam Kirche gestalten – am 01.06.2024 wird um 11 Uhr das erste Fass von dem eigens zur Kirchenvorstandswahl gebrauten Bier vom Bayreuther Dekan Jürgen Hacker angestochen. Im Anschluss laden Ehren- bzw. Hauptamtliche der evangelischen Kirche ein zum Gespräch und einer Kostprobe vom Kreuzlas. An dem Stand vor der Bayreuther Spitalkirche (Maximilianstr. 64) wird nicht nur über die Kirchenvorstandswahl 2024 informiert, es geht auch darum, mit den Menschen in der Stadt darüber ins Gespräch zu kommen, was sie aktuell im Hinblick auf die evangelische Kirche beschäftigt. Denn genau das will das Vorbereitungsteam dieser Aktion erreichen, das aus Carsten Brall, Patricia Goldbach-Keim, Luisa Simon und Michael Sonnenstatter besteht: "Wir haben festgestellt: So viele Kirchenvorstandssitzungen enden bei lockeren Gesprächen über Gott und die Welt, gerne auch bei einem Bier in einer Wirtschaft der Wahl. Das Kreuzlas aus der Glenk Brauerei in der Bayreuther Altstadt steht für einen verantwortlichen Genuss in Gemeinschaft, für oberfränkisch-erdverbundene Lebensart – und ein wenig erinnert auch der Prozess des Brauens an das Werden und Reifen mancher Beschlüsse im Kirchenvorstand."

Übrigens: Nach vielfachen Anfragen wird das Kreuzlas Bräu im Verlauf der nächsten Monate auch in Bayreuther Kneipen erhältlich sein!

Ab ca. 10:30 Uhr fränkische Blasmusik mit dem Posaunenchor Hummeltal

11 Uhr Fassanstich vom Kreuzlas Bräu mit Dekan Jürgen Hacker, im Anschluss Interview mit Dekan Jürgen Hacker von Sonntagsblatt Redakteur Micha Götz,

Ca. 11:20-14 Uhr Ausschank von Kostproben des Biers zur Kirchenvorstandswahl mit Face-to-Face-Kommunikation

Motor-and-Message-Gottesdienst

29. Mai 2024 Am kommenden Sonntag 02. Juni findet in Hof der weltweit erste Motor-and-Message-Gottesdienst statt. "Wir wollen das Konzept der Bikergottesdienste auf Autos übertragen." So kommentiert der Initiator Pfarrer Wolfram Lehmann den Herzschlag der Veranstaltung.

Der Gottesdienst beginnt um 14.00 Uhr in Hof. St. Michaelis. Der Parkplatz um die Kirche ist für die Gottesdienstbesucher reserviert. Sie sollen, je nach Vorliebe, in ganz normalen oder besonderen Fahrzeugen kommen. Der Gottesdienst ist für alle gedacht, die mit Autos zu tun haben. Menschen, die Autos mögen genauso wie Menschen, die dankbar sind sicher von A nach B zu kommen.

Der Gottesdienst wird modern gestaltet; die Musik übernimmt die Band Kraftfeld. Ein Element im Gottesdienst ist der Bericht eines Christen über sein Hobby. Er nimmt an historischen Autorennen teil und erzählt von seinen Lebensprioritäten.

Im Nachgang ist Gelegenheit zum Gespräch. Ein Höhepunkt ist die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Turmbesichtigung.

Erfahrungen aus dem Bundestag

27.05.2024 "Religionsfreiheit in Deutschland heute. Erfahrungen aus der Arbeit am deutschen Bundestag" so heißt der Vortrag mit Begegnung von Uwe Heimowski am Sonntag, den 02.06. um 15 Uhr in der Stadtkirche Bayreuth, der im Rahmen der aktuellen Stadtkirchenausstellung über christliche Märtyrer im zwanzigsten Jahrhundert stattfindet. Der Referent war von 2016 bis 2022 Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz beim Deutschen Bundestag und der Bundesregierung. Heute ist er geschäftsführender Vorstand des christlichen Hilfswerks Tearfund Deutschland. Er ist ein Kenner des politischen Berlins und hat die Ausstellung von Anfang an begleitet. Als Insider kennt er zahlreiche Akteure und Diskurse bei Themen, die die Religionsfreiheit in unserem Land heute betreffen.

Im Anschluss daran lädt die Stadtkirchengemeinde mit ihrem Kooperationspartner, der Evangelischen Allianz Bayreuth, zu einem Kirchencafé mit Möglichkeit zur Ausstellungsbegehung und zu Gesprächen mit dem Referenten und untereinander ein.

Bad Berneck: Früherer Dekan Manfred Berthold mit 85 Jahren gestorben

24. Mai 2024 Im Alter von 85 Jahren verstarb am 8. Mai Manfred Berthold, zuletzt Dekan des Dekanatsbezirks Bad Berneck von 1986 bis 2003. Im Ruhestand lebte er gemeinsam mit seiner Frau in Bayreuth und zuletzt in Bindlach.

Vor seiner Tätigkeit in Bad Berneck war der 1938 in Nürnberg geborene Manfred Berthold Pfarrer in Neustadt bei Coburg (1967-1986). Seinen Dienst in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern hatte er im Jahr 1964 als Stadtvikar in Selb begonnen.

Regionalbischöfin Dorothea Greiner:

"Manfred Berthold war 17 Jahre lang engagierter Dekan in Bad Berneck. Er förderte die Diakonie vor Ort und setzte sich für die Erwachsenenbildung durch Vorträge und Studienreisen überregional ein. Er war während seiner Amtszeit eine der Säulen der Partnerschaft des Kirchenkreises Bayreuth mit der anglikanischen Erzdiözese Chichester in England.

Wir sind Manfred Berthold von Herzen dankbar, dass er seit seiner Ordination am 19. April 1965 sein Leben in den Dienst der öffentlichen Verkündigung des Evangeliums gestellt hat. Gott hat durch ihn viel Gutes bewirkt zum Wohl und Heil der Menschen. Wir vertrauen ihn und seine Familie dem für uns gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus an."

Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet am 7. Juni 2024 um

14:00 Uhr in Bindlach statt.

Ausscheiden der Geschäftsführung im Diakonie Verbund Kulmbach

22. Mai 2024 Im Diakonie Verbund Kulmbach bahnt sich ein Wechsel in der Geschäftsführung an. Hans-Georg Müller wird sich aus persönlichen Gründen beruflich verändern und seine Verantwortung als Geschäftsführer und Vorstand zum 30. Juni 2024 abgeben. Satzungsgemäß obliegt es dem Verwaltungs- und Stiftungsrat unter Vorsitz von Richard von Schkopp die Nachfolge der Geschäftsführung zu organisieren. Die notwendigen Schritte dazu wurden eingeleitet. Damit ist sichergestellt, dass der Diakonie Verbund in gewohnter Weise verlässlich und solide seine Angebote und Aufgaben erfüllen wird.

Vielsprachiger Internationaler Gottesdienst zum Pfingstfest

17. Mai 2024 Eine Vielfalt von Sprachen erklingt im Internationalen Gottesdienst am Vorabend des Pfingstfestes, am Samstag, 18. Mai 2024 um 17.00 Uhr in der Stadtkirche Bayreuth und macht das Motto "Christus verbindet Welten" lebendig erfahrbar: Gottes Geist überwindet Sprachgrenzen und berührt die Herzen der Menschen mit ihren unterschiedlichen Nationalitäten und Lebenswegen. Der anglikanische Pastor Kelly Ibe aus Nigeria, zur Zeit zum Studium in Bayreuth, hält die englischsprachige Kurzpredigt. Erstmals ist der neue Pfarrer der Bayreuther Nikodemuskirche Thomas Hofmann im Team des Internationalen Gottesdienstes dabei, er predigt auf Deutsch. Internationale Studierende und weitere Ehrenamtliche wirken mit und tragen Gebete und biblische Lesungen auf Spanisch, Farsi, Ukrainisch, Deutsch, Englisch und Französisch vor. Kirchenmusikdirektor Michael Dorn gestaltet den Gottesdienst an der Orgel musikalisch aus.

Regionalbischöfin Dorothea Greiner und Stadtkirchenpfarrer Martin Gundermann führen durch die englischsprachige Liturgie des Abendmahlsgottesdienstes. Wer möchte, kann sich persönlich segnen lassen.

Im Anschluss sind alle herzlich eingeladen zu Begegnung und Gesprächen bei einem Imbiss in der Kirche, den die LKG Stadtmission vorbereitet.

Pfingstkonzert in Kulmbach

15. Mai 2024 Großartige Orgelkompositionen und faszinierende Improvisationen bietet der italienische Organist Paolo Oreni am Pfingstsonntag um 19 Uhr in Kulmbach dar. Am 19. Juni gastiert er an der Rieger-Orgel in der Petrikirche.

Auf dem Programm stehen die Toccata in F-Dur von Johann Sebastian Bach, die Fantasie über den Namen "Bach" von Franz Liszt sowie ein Satz aus Charles Marie Widors V. Orgelsymphonie. Die Besucher dürfen sich beim Einlass ins Konzert gerne auch musikalische Themen wünschen, über die der Künstler improvisieren wird.

Karten gibt es noch im Vorverkauf bei Renner & Rehm (Georg-Hagen-Str. 20 in Kulmbach), online unter bit.ly/Oreni sowie ab 18 Uhr an der Abendkasse. Die Tickets kosten 12,- € (ermäßigt für Schüler, Studenten und Mitglieder der "Freunde der Kirchenmusik" 6,- €, Schüler bis 14 Jahre haben freien Eintritt).

Gemeinsam reden und schweigen Ökumenisches Stadtprojekt "Kirchenbank auf dem Bamberger Friedhof" und evangelisches Cafélino PAUL wieder eröffnet

5. Mai 2024 Am Glockenturm des Bamberger Friedhofs steht eine ausrangierte Kirchenbank, weiß und neongrün lackiert und von weither erkennbar. Die meiste Zeit des Tages lädt sie einfach zum Verweilen ein, zum Durchschnaufen während der Grabpflege. Doch am späten Nachmittag verkündet ein Schild: "Jetzt gesprächsbereit!" Dann ist klar, dass auf der Bank ein Mitglied eines ökumenischen Seelsorgeteams sitzt. Hier darf man sich ganz ausdrücklich niederlassen, wenn der Schuh drückt.

Einer Idee von Susanne Röhner, der Leiterin der Telefonseelsorge in Bamberg, ist es zu verdanken, dass das ökumenische Stadtprojekt "Kirchenbank" vor neun Jahren ins Leben gerufen wurde. Kirche sollte direkt ansprechbar sein, genau dort, wo Leben passiert – dafür platzierte man die alte Kirchenbank mit ihrem Seelsorgeangebot an verschiedenen, stark frequentierten Orten in der Stadt. Nach guten Erfahrungen im vergangenen Jahr steht diese nun schon zum zweiten Mal einen Sommer lang am Glockenturm des Bamberger Friedhofs. Hier kommen vor allem trauernde oder einsame Menschen zu den Seelsorgerinnen und Seelsorgern und suchen das Gespräch. "Manchmal auch das gemeinsame Schweigen," so Dekanin Sabine Hirschmann, die bei der Eröffnung der diesjährigen Saison am 2. Mai auf die Bedeutung von Bänken als Begegnungsorten einging.

Solche Begegnungsorte mitten im Leben der Menschen zu schaffen, das sei für die Kirchen in und um Bamberg ein wichtiger Auftrag, so Projektreferentin Andrea Hofmann. Das gemeinsame Projekt "Kirchenbank" der katholischen, evangelischen und baptistischen Gemeinden in Bamberg ist daher nicht das einzige Unterfangen dieser Art. Auch das Cafélino PAUL startete an diesem 2. Mai in seine zweite Saison. Diesmal wird das kleine Barista-Café auf drei Rädern gleich in fünf verschiedenen Stadtvierteln pro Woche Halt machen. Anders als beim Kirchenbankgespräch unter vier Augen geht es hier auch darum, Menschen, die anonym nebeneinander leben, bei kostenlosem Kaffee zusammenzubringen und Gemeinschaft zu ermöglichen. Auch Beratungsangebote werden bei Bedarf vermittelt.

Für die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die PAUL und die Kirchenbank begleiten, ist der Sommer immer wieder eine spannende Zeit: "Man weiß eben nie, was einen erwartet," betonte Andrea Hofmann daher bei ihrer Eröffnungsrede – und meinte damit auch das aufziehende Unwetter. Als sich die Schleusen über dem Bamberger Friedhof öffneten und Festgäste wie Posaunenchor an der Aussegnungshalle Zuflucht suchten, warteten Dekan Roland Huth und Dekanin Sabine Hirschmann mit dem perfekten Geschenk für das ökumenische Seelsorgeteam auf: ein Satz Regencapes für Gespräche selbst bei Sturm und Hagel.

Gelegenheiten zum Seelsorgegespräch auf der Kirchenbank am Glockenturm des Friedhofs sind montags bis freitags jeweils von 16-17 Uhr.

PAUL steht montags 14-16 Uhr an der Katzheimerstraße im Malerviertel, dienstags 10-12 Uhr am Kreislaufkaufhaus in der Pödeldorfer Straße, mittwochs 10-12 Uhr am Gartenstädter Markt, donnerstags 10-12 Uhr hinter der Philippuskirche am Brunnen (Buger Straße) und freitags sowohl 10-12 Uhr als auch 14-16 Uhr am Brunnen in der Gereuth (Gereuthstraße).