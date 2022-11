Bamberg: Polizei-Pfarrerin hält Seelsorgegottesdienst – "Kirche wird gebraucht"

Freitag, 25. November: Der Jahresgottesdienst der Seelsorgestiftung Oberfranken ist in diesem Jahr im Dekanat Bamberg gefeiert worden. Pfarrerin Miriam Groß hielt in der Auferstehungskirche Bamberg die Predigt. Seit Februar 2021 ist sie als Pfarrerin am Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Bamberg tätig. Für fast 2500 Polizeimeisteranwärterinnen und -anwärter sowie 900 Festangestellte ist sie seelsorgerisch verantwortlich.

Für alle Sorgen und Nöte – auch im privaten Bereich – hat Miriam Groß ein offenes Ohr. Herkunft oder Glaubenshintergrund spielen dabei keine Rolle. Auch Menschen ohne christlichen Hintergrund suchen das Gespräch mit der Pfarrerin. Bereits vor ihrer Tätigkeit in Bamberg konnte Groß Erfahrung im Polizeidienst sammeln: Sie war über fünf Jahre ehrenamtliche Seelsorgerin bei der New Yorker Polizei.

In Bamberg habe sie so viele Seelsorgegespräche wie noch nie in ihrer Berufstätigkeit geführt.

"Das zeigt mir: Kirche wird gebraucht, auch im Jahr 2022",

so Groß im Gespräch mit dem Sonntagsblatt. Vor allem den Kontakt zu den Auszubildenden empfindet sie als großes Privileg, weil "die Kirche hier die wunderbare Chance hat, erfahr- und nahbar zu sein".

In ihrer Predigt ging sie auch auf ihre Erfahrungen als "Berufs-Christin" ein und versuchte Hoffnung zu machen. "Wenn Dunkelheit in unserer Leben einzieht, wenn wir uns Sorgen um Gegenwart und Zukunft machen, benötigen wir Sicherheit", sagt die Theologin. Die Seelsorge biete den einzigen wirklich vertraulichen Raum, der durch das Seelsorge- und Beichtgeheimnis garantiert wird. Sie stehe allen offen. Jeder dürfe sich offen ihr gegenüber äußern, das ist Groß sehr wichtig. Die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner überreichte im Rahmen des Gottesdienstes eine Altarbibel an Pfarrerin Miriam Groß für ihr Vorhaben, bei der Bundespolizei einen Andachtsraum einzurichten.

"Unsere Seelsorgestiftung wird darüber hinaus einen Beitrag leisten zu einem Altarkreuz und zu Kerzen, die sie anschaffen wird",

sicherte Dorothea Greiner zu. Die Seelsorgestiftung Oberfranken unterstützt seit zwölf Jahren die Ausbildung und das Engagement von Seelsorgerinnen und Seelsorgern im Kirchenkreis Bayreuth.