Was hinter dem Tourismuskonzept »Stade Zeiten« steckt

Zur Ruhe kommen - oder aktiv zupacken

Hinter »Stade Zeiten« stehe die Beobachtung, dass »der Mensch nicht mehr zur Ruhe kommt, es zugleich aber eine Sehnsucht abzuschalten und zu sich selbst zu kommen gibt«, sagt der evangelische Tourismusbeauftragte Thomas Roßmerkel. Deshalb beteiligen sich auch die Kirchen an dem Angebot - mit offenen Kirchen, Radwege-Kirchen, spirituellem Wandern und Pilgern. Die katholische Kirche bietet in zahlreichen Klöstern Übernachtungsmöglichkeiten und Möglichkeiten, zur Ruhe zu kommen.

Nicht mit Meditation, sondern mit aktivem Zupacken will unterdessen Tilli’s Hof zur Entschleunigung beitragen. Mit Hilfe einer Zeitreise in die Welt auf dem Land um 1930 sollen die Teilnehmer wieder zu sich selbst finden, sagt Marie-Luise Freimuth von Tilli’s Hof. Die Teilnehmer verwandeln sich in eine Hofgemeinschaft der damaligen Zeit, in Bauern, Mägde, Knechte. »Die Lebensweise von damals ist eine Methode der Entschleunigung«, sagt Freimuth. Es gehe darum sich selbst wieder wahrzunehmen.