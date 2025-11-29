Die Adventszeit und die Weihnachtsfeiertage eignen sich hervorragend für einen gemütlichen Leseabend. Es gibt Bilderbücher, Romane und Bücher für jedes Alter und jeden Geschmack. Wir haben uns umgeschaut und zehn Kinderbücher für die Weihnachtszeit ausgesucht - von spannend über lustig bis hin zu praktisch und altbewährt.
Zehn Kinderbücher für die Weihnachtszeit
Hier kommen die Tipps und Empfehlungen:
Krippenspiel
Eine selbstbewusste, pragmatische Maria, ein demütiger Josef, vorausschauende Hirten und eine ungewöhnliche Konstellation der drei Könige machen Rudolf Borchardts Krippenspiel zu einem echten literarischen Fundstück. Gemeinsam mit Hugo von Hoffmannsthal verkehrte er vor hundert Jahren in einem Künstlerkreis, dessen Zentrum das Schlosses Neubeuern im Inntal war. Das Stück schrieb er binnen einer Nacht nieder. Diese Preziose ist endlich in einer bibliophilen Neuausgabe wieder zugänglich, herausgegeben und erläutert von der Literaturwissenschaftlerin Gunilla Eschenbach.
Die Kinder von Bethlehem
Wie sah eigentlich Bethlehem aus, als Jesus dort vor mehr als 2000 Jahren geboren wurde? Davon erzählt das Buch "Die Kinder von Bethlehem". Das Buch versteht sich als Entdeckungsreise, es enthält historische Fakten zur Geschichte der Stadt, aber auch Rezepte und Rätsel sowie Basteltipps. Das Buch mit Bildungsanspruch.
Leseniveau : 5 - 16 Jahre
Das kreative Weihnachtsbastelbuch
Keine Frage: Bastelbücher haben Konjunktur. Lydia Crook hat liebevolle Zeichnungen geliefert für dieses Bastelbuch für Kinder. Sie brauchen Schere, Farbstift und Klebstoff, und dann geht es schon los - mit einem weihnachtlichen Zimmerschmuck, Sternen und Girlanden sowie Rätseln und Spielen.
Weihnachtslieder mit CD
Zu Weihnachten gehört es, gemeinsam Lieder zu singen! Doch wer kennt schon die genaue Melodie - und kann sämtliche Strophen fehlerfrei mitsingen? Der Carus-Verlag und Reclam haben eine wunderschöne Reihe herausgegeben. Die Weihnachtslieder werden in einem großformatigen Buch geliefert, inklusive CD. Besonders schön sind die Illustrationen von Frank Walka.
Ein Märchen im Schnee
Ein Holzfäller verliert seinen Handschuh, und die Tiere im verschneiten Wald nutzen ihn als weiche Behausung... Bis der Holzfäller seinen Verlust merkt und sich auf die Suche macht. Dem niederländischen Illustratoren Loek Koopmans gelingt in diesem Kinderbuch eine wunderschöne Nacherzählung eines russischen Märchens. Liebevoll und heiter zeichnet er Maus, Frosch, Wildschwein oder Fuchs in einer tief verschneiten Idylle. Ein Leseerlebnis mit Wohlfühleffekt.
Märchen mit Astrid Lindgren
Es ist ganz einfach: Weihnachten mit Astrid Lindgren geht immer. Die Geschichten von Pippi Langstrumpf, Michel und Madita gehören sicherlich zu den Klassikern. Und doch kann man sich daran nie satt lesen. Humorvoll, lebensnah, liebevoll und präzise erzählt Lindgren vom Schenken und beschenkt werden, von Freundschaft und Verlust, Trauer und Freude. Gehört in jeden Bücherschrank.
Drei Kinder und der Weihnachtstern
Drei Freunde leben in Bethlehem und sehen einen Stern am Himmel. Kurze Zeit später begegnen sie Maria und Josef auf der Suche nach einer Herberge. Die Kinder stehen zusammen mit den Hirten staunend an der Krippe und bewundern das Jesuskind. Das Kinderbuch entfaltet einen besonderen Charme, weil Illustratorin Gisela Dürr und Autorin Margret Nußbaum die Perspektive der Kinder einnehmen.
Das Weihnachtsversprechen
Die Autorin Alison Mitchell und die Illustratorin Catalina Echeverri gehen die Weihnachtsgeschichte wie eine Rätselgeschichte an. Das Bilderbuch erzählt vom Engel, der Maria eine besondere Botschaft überreicht, von der Krippe mit dem kleinen Baby, den jubelnden Hirten und dem Kind, dem "ewigen König".
Eine Weihnachtsgeschichte
Charles Dickens "Weihnachtsgeschichte" ist ein Klassiker. Bereits 1843 entstand die Geschichte über den Geschäftsmann Ebenezer Scrooge, der an Heilig Abend vom Geist der Weihnacht besucht wird - und wie aus einem herzlosen alte Mann ein liebevoller Unterstützer der Armen wird. Eric Kincaid hat die Geschichte illustriert.
Die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel
An junge Kinder ab vier Jahren wendet sich dieses Bilderbuch mit der biblischen Weihnachtsgeschichte. Renate Schupp erzählt die Geschichte von Marias und Josefs Reise nach Bethlehem - mit Herbergssuche, Verkündigung an die Hirten bis hin zu Jesu Geburt. Die farbenfrohen Illustrationen setzen die Weihnachtsgeschichte detailreich in Szene.
