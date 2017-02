#Reformatorin / Daten & Fakten

Daten und Fakten zur Aktion "Reformatorinnen gesucht"

Sie kennen eine Frau, die mit Ideen, Engagement und Glauben die Welt verändert? Dann beteiligen Sie sich an unserer Aktion #reformatorin. Wir suchen Frauen, die die Welt verändern – mit Reformationen im Großen und Kleinen.

Der Evangelische Presseverband für Bayern e.V. sucht zusammen mit vielen anderen Kooperations- und Medienpartnern Frauen, deren Wirken unsere Gesellschaft verändert.

Mit dem Projekt möchten wir den Blick richten auf Frauen, die sich für große und kleine Reformen in unserer Gesellschaft engagieren – mit ungewöhnlichen Ideen, in einem Kontext, in dem es nicht (nur) um Geld geht, sondern um Werteorientierung und gesellschaftliche Veränderung.

Für die Ausschreibung können sich Frauen aus dem deutschsprachigen Raum selbst nominieren oder andere Frauen empfehlen – Ehrenamtliche, Künstlerinnen, Aktivistinnen, Pfarrerinnen, Mütter, Vordenkerinnen, Wissenschaftlerinnen oder Unternehmerinnen.

Insgesamt Frauen stellen wir im kommenden Jahr in einem interaktiven Projekt vor – mit Video-Interviews, Fotografien, Zeichnungen oder einem Artikel.

Jeder kann an der Aktion teilnehmen. Schreiben Sie uns eine Mail mit dem vollständigen Namen, einer Telefonnummer bzw. Kontaktdaten und einer kurzen Erläuterung, weshalb sie diese Frau nominieren. Gerne können auch Zeichnungen, Fotos, Videos oder Texte beigefügt werden.

Die Aktion wird unterstützt von der Evangelischen Akademie Tutzing, der Evangelischen Stadtakademie München, dem Deutschen Evangelischen Frauenbund, der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemiende Lutherkirche, der Frauenseelsorge der Erzdiözese München und Freising sowie der Evangelisch-Lutherischen Dekanatsbeauftragten.