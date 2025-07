Eranie Funderburk moderiert den neuen Podcast "Vitamin C" der evangelischen Funk-Agentur

Eine gesunde Tagesdosis Vitamin C braucht man zum Leben – aber der Seele tut ein anderes "C", nämlich das in "Christus", auch gut. Seit 35 Jahren sendet die evangelische Funk-Agentur (efa) bereits das christliche Magazin "Vitamin C" immer sonntags von 9 bis 10 Uhr auf der Frequenz 98.6 Charivari in Nürnberg. Seit wenigen Wochen gibt es die jeweils drei Radiobeiträge aus den Bereichen Trends, Kirche, Soziales, Kultur und Umwelt auch als Podcast, präsentiert von einer erfahrenen Radio-Powerfrau.

Schon in jungen Jahren fand Eranie Funderburk Halt in Worten und Geschichten aus der Bibel. Die Tochter einer deutschen Mutter und eines US-amerikanischen Vaters erlebte die frühe Kindheit und die erste Schulklasse noch in New Jersey, bevor es dann nach Deutschland ging und die heute 52-Jährige mehrfach mit ihrer Familie umzog, je nachdem, wo die US-Army ihren "Dad" hinbeorderte.

"Unser Alltag war durchaus von Religion geprägt", erinnert sich die in Nürnberg lebende Moderatorin, die im Hauptberuf bei Radio 8 in Ansbach "on air" ist. Den Großteil ihrer Jugend verbrachte sie in Ingolstadt, lernte bereits als Kind das Radio lieben und damit auch schnell die deutsche Sprache. "Das war meinen Eltern immer sehr wichtig", sagt sie. Einen amerikanisch-englischen Akzent sucht man bei ihr zumindest vergebens.