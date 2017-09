Katholischer Körnerteppich in Augsburg zeigt evangelisches Motiv

Schon seit drei Jahrzehnten pflegt die katholische Gemeinde St. Pankratius im Augsburger Stadtteil Lechhausen eine besondere Tradition: Mitglieder der Gemeinde legen einen Körnerteppich zu Erntedank. Das monumentale Mosaikbild besteht aus verschiedensten Getreidekörnern, Erbsen, Bohnen, Linsen, Gewürzen und farbigen Granulaten.

Viele Jahre lang kümmerte sich das Mesner-Ehepaar Gerstmeier um den Teppich, nur einmal konnte krankheitshalber kein Körnerteppich gestaltet werden. Mittlerweile haben jüngere Gemeindemitglieder im Team um Uschi Baur die Arbeit übernommen. Das ist nicht selbstverständlich, denn in vielen Gemeinden fehlt hierfür der Nachwuchs.

Körnerteppich als Zeichen der Ökumene

Vielerlei Bildmotive gab es in St. Pankratius in 30 Jahren schon zu bestaunen, immer ganz katholische Darstellungen, wie die heilige Hildegard von Bingen, eine Umsetzung des bekannten Bildnisses der Maria Knotenlöserin aus der Augsburger Kirche St. Peter am Perlach – ein Motiv, das auch Papst Franziskus als Reproduktion im Postkartenformat wertschätzen soll – oder ein Bild von Mutter Teresa, »Engel der Armen« in Kalkutta.

Da überrascht es schon, wenn dieses Jahr auf dem 29. Körnerteppich in Pankratius Wegmarken aus dem Leben des Reformators Martin Luther zu sehen sind. »Zu 500 Jahren Reformation war das im Zeichen der Ökumene gar keine Frage, wir waren uns alle einig«, erläutert Uschi Baur die Wahl des Körnerteppich-Teams. Auch Stadtpfarrer Markus Bader war einverstanden. Schließlich steht in Sichtweite von St. Pankratius die evangelische Markuskirche, und man pflegt die Ökumene.