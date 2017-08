Pfarrer Müller schraubt und poliert an alten Motorrädern

Die Bikerträume stehen auf dicken Reifen, und eine dunkle Abdeckplane verhindert den gröbsten Staub. In einem Gartenschuppen im Regensburger Stadtwesten reihen sich eine alte MZ 250, eine 125 PS starke Triumph und eine leuchtend rote Suzuki aneinander.

»Das ist mein Hobby, für das ich nur belächelt werde«, schmunzelt Manfred Müller. Er ist seit gut zehn Jahren Pfarrer in der Markus-Kirche von Regensburg. Die Maschinen sind ihm nach und nach zugeflogen, besser zugestanden, denn stehend in Garagen haben sie die klassische Motorrad-Karriere einer Wohlstandsgesellschaft hinter sich. »Viele kaufen sich als Student eine Maschine, doch dann kommen der Beruf, die Familie, die Verpflichtungen«, erzählt Manfred Müller. »Die Maschine steht als nicht mehr gelebter Traum etliche Jahre in der Garage, bevor man ehrlich zu sich selbst ist und sie weggibt.«

Motorrad-Sammlung im Gartenschuppen

Doch noch schlummern Pfarrer Müllers Träume im Gartenschuppen. Die Maschinen wegzugeben, hat er nicht übers Herz gebracht. »Das ist einfach Liebhaberei, das muss man nicht verstehen. Aber ich träume immer noch davon, sie einmal selber zu fahren.«

Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass da ein Pfarrer Motorräder sammelt. »Beim Schrauben und Polieren kann ich wunderbar entspannen«, erzählt Müller, der alle Maschinen aus den 1980er- und 1990er-Jahren auch selbst zerlegen und reparieren könnte. »Dafür fehlt mir als Pfarrer leider die Zeit.« Und so hat er das Weihnachtsgeld vom Vorjahr in eine Runderneuerung seiner vierten Maschine gesteckt, die nicht unter der Abdeckplane im Garten parkt, sondern griffbereit in der Garage. Eine dunkelblaue Honda »CB Seven Fifty«, also 750 Kubikzentimeter, »aus den 90er-Jahren, unverwüstlich. Keine Technik, die man elektronisch auslesen muss, die Technik ist top!«, schwärmt Müller. Der Motor ist sandgestrahlt und neu lackiert, die Maschine steht da wie neu.