Wiedereinzug in Stadtpfarrkirche St. Matthäus in Passau

Zum feierlichen Wiedereinzug in die frisch renovierte Stadtpfarrkirche St. Matthäus in Passau waren viele Besucher gekommen.

Des Lobes voll waren die Kirchenbesucher am vergangenen Sonntag. »Ich bin froh, den Gottesdienst wieder in der Kirche feiern zu können«, sagte Klara Wandler (22). »Sie erstrahlt im alten Glanz neu und in den Schattierungen von Gelb- und Blautönen,

Himmel und Erde«, schwärmte Pfarrer i. R. Peter Metzger. Und Claudia Seibold lobte: »Die Kirche ist sehr angenehm, hell, freundlich und ruhig.« Walter Steindl (67) fand gar: »Nach einem halben Jahr Renovierung ist das sensationell«, sagte er. »Am Gebetsstein kann ich jetzt eine Kerze für den Opa anzünden«, sagte Raja Hauer (12).

Nicht nur die Gottesdienstbesucher, auch Dekan Wolfgang Bub war vom Ergebnis der Restaurierung begeistert, »weil die Kirche wieder etwas sehr Frisches, Einladendes« habe. Informationstafeln im Eingangsbereich und die Möglichkeit, Kerzen zu entzünden, seien neu. Es sei »ein geistlicher Ort, der einlädt, innezuhalten«. Zudem sei es gelungen, das Gefährdungspotenzial durch brüchig gewordenen Granit zu beseitigen. Ziel der Restaurierung sei es gewesen, wieder einen guten Zustand herzustellen, »damit sich Menschen hier gerne aufhalten«, sagte Bub.

Modern und trotzdem mit Charakter

Auch Pfarrer Stephan Schmoll gefiel die Kirche »super gut«. Sie sei moderner geworden und habe dennoch ihren ästhetischen Charakter beibehalten. Vor allem das Kunstwerk von Karl-Heinz Hoffmann und der Gebetsstein seien schön geworden. »Auch die neuen technischen Möglichkeiten der Tonübertragung sind klasse. Da freue ich mich drauf«, sagte er.

Zur Wiedereröffnung zogen Pfarrerinnen und Pfarrer ein, auch die liturgischen Gefäße wurden wieder in die Kirche getragen. Nach alter Tradition überreichte Architekt Gerd Schmidt an Dekan Bub und Vertrauensmann Roland Papke den Kirchenschlüssel. Schmoll weihte den Gebetsstein ein, für den noch ein Name gesucht werde.