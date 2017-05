Das Festwochenende beim Kirchentag in Wittenberg

"2017 blickt die Welt auf Wittenberg": Das erklärte die Präsidentin des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentages, Christina Aus der Au, in ihrem Grußwort zum Festwochende des Kirchentags in Wittenberg. Am 27. und 28. Mai 2017 soll die Lutherstadt Wittenberg das Zentrum für die Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum bilden.

Festwochenende mit Nacht der Lichter

Am Samstagabend, den 27. Mai, startet das Festwochenende mit der "Nacht der Lichter". Die Festwiese im Süden der Stadt soll dabei in ein Lichtermeer verwandelt werden. Die Nacht der Lichter beginnt um 21 Uhr und geht offiziell bis 23 Uhr gehen. Anschließend ist Zeit zum Singen, Beten und Meditieren. Auf dem Gelände kann anschließend auch übernachtet werden. Zelte dürfen dafür allerdings nicht mitgebracht werden - warme Kleidung ist also angebracht.