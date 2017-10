Extremkletterer Thomas Huber über Angst und Mut

Wie schafft man es dann, aufzustehen?

Thomas Huber: Das habe ich aus dem Bergsteigen mit ins Leben genommen: Du schaust den Berg an, du schaust den Gipfel an, da möchte ich hinkommen, und ich weiß ganz genau, diese Wand ist unbezwingbar für mich in diesem Moment. Und dann erlebe ich, dass dieses Gefühl der Unbezwingbarkeit eine Dynamik entfalten kann. Irgendwann sagst du dann: Okay, jetzt mache ich einfach den ersten Schritt. Und plötzlich bist du Teil dieser Welt. Und das initiiert den zweiten Schritt, und der zweite Schritt hat wieder die Dynamik, dann der dritte Schritt – und irgendwann ist man in diesem Bergsteigerflow, man ist in diesem Aufsteigen drinnen, und plötzlich machst du oben die Tür auf und sagst: Jetzt bin ich oben, wie ist das gegangen?



Das passt gut für das Leben insgesamt.

Thomas Huber: Ja, das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel, nicht nur im Bergsteigen, sondern auch im Leben. Es gibt kein Aufgeben, sondern du kannst immer positiv nach vorne schauen. Es gibt immer Wege und Möglichkeiten. Nur musst du wirklich mutig sein. Menschen, die mutig sind, die immer diese Neugier und diese Sehnsucht in sich tragen, sind glücklicher. Sehnsucht – da sind wir wirklich bei einem ganz wichtigen Wort. Ich glaube, ein Mensch, der sehnsüchtig ist, der fällt nicht in ein Angstsyndrom. Wer Träume und Sehnsüchte hat und neugierig ist, der will immer marschieren, der will immer nach vorne gehen, der findet immer Lösungen.



Was sind deine Sehnsüchte und Träume?

Thomas Huber: Eigentlich bin ich ein romantischer Abenteurer. Das ist jetzt sehr hoch gegriffen, aber ich sehe mich manchmal wie Christopher Columbus, der damals auch nicht gewusst hat, was ihn erwartet, oder wie ein Wikinger, der einfach gesagt hat: So, jetzt segeln wir los. Ich mag gerne entdecken, und dafür beiße ich mich manchmal auch an einem Projekt fest. Natürlich bereite ich mich vor; ich gehe nicht in eine unbekannte Wand, und wenn es nicht klappt, streiche ich die Segel. Ich möchte lernen, ich bin wissbegierig. Meine Sehnsüchte und Träume sind immer, etwas Geniales, etwas Schönes zu machen.