Gipfelkreuze - Kulturgut und Machtsymbol

Dabei liegen die Zeiten, in denen das Gipfelkreuz ein rein religiöses Symbol war, schon länger zurück – wenn es sie denn gab. Die ersten Gipfelkreuze, die ab dem 13. Jahrhundert in den Alpen auftauchten, seien noch der Frömmigkeit der örtlichen Bevölkerung entsprungen, sagt Claudia Paganini, Philosophin der Uni Innsbruck, die das Buch »Dem Himmel so nah« über das Phänomen der Gipfelkreuze geschrieben hat. So habe es beispielsweise früh Kreuze auf »Wetterbergen« gegeben – jenen Gipfeln, hinter denen man Unwetter heraufziehen sah.

Gipfelkreuz als Ort des Gebetes

»Man hat Gebetsrituale an diesen Kreuzen gemacht und damit um ein mildes Wetter gebeten«, erzählt Paganini. In entlegenen Bergregionen habe man sich durchaus auch zu einer Art Gottesdienst am Gipfelkreuz getroffen. Gleichwohl seien diese Gipfelkreuze auch »weiter den Berg hinauf gewanderte« Verwandte von Wegkreuzen gewesen. Die waren seit der Christianisierung in den Alpen vertreten. Als Dankesmale – aber auch als profane Weg- oder Grenzmarkierung.

Nachhaltig änderte sich die Lage, als die Alpen zum Reiseziel wurden. Adelige, oft aus alpenfernen Gegenden, bestiegen ab dem 18. Jahrhundert die Gipfel – und setzten weithin sichtbare Monumente als Zeichen für ihre »Macht über den bezwungenen Berg«. Zunächst habe man Fahnenmasten errichtet. Allerdings habe es Sorge gegeben, »Gott ins Gehege zu kommen, Gott in seiner Allmacht infrage zu stellen, indem man auf diese hohen Gipfel gestiegen ist«, erzählt Paganini. Die Lösung fand sich erneut im Gipfelkreuz.

Gipfelkreuze als Zeichen der Dankbarkeit

Die nächste Welle des Alpinismus als Breitensport brachte Kreuze dann auch auf kleinere Gipfel, oft aufgrund von Privatinitiativen. Die »Mehrzahl« der Kreuze sei sogar erst nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet worden, sagt Bucher: Oft als Zeichen der Dankbarkeit von aus dem Krieg heimgekehrten Soldaten.

Paganini wiederum berichtet, in neueren Zeiten hätten auch politische Propaganda und sogar Marketing-Erwägungen eine Rolle gespielt: In Tirol etwa habe man mit der Zugehörigkeit Südtirols zu Italien gehadert – und die Kreuze mit anti-italienischen Botschaften versehen. Später nutzten zudem Gemeinden die Möglichkeit des Helikopter-Transports für »echte Challenges, wer das pompösere Kreuz aufstellt«, sagt die Wissenschaftlerin: »Die haben dann oft wie Fremdkörper gewirkt.« Mittlerweile gebe es neue Trends. Etwa künstlerisch gestaltete Kreuze, die als Zeichen »der religiösen Versöhnung, der Offenheit und Toleranz verstanden werden können«.