Schäuble mahnt Protestanten

Der Protestant Wolfgang Schäuble sagt in seinem neuen Buch, was Kirche und Politik von der Reformation lernen können. Seine These: Wenn die Kirche politisch sein will, muss sie einen Bezug zu ihrer spirituellen Basis haben.

In der evangelischen Kirche gilt als gesetzt, dass die Kirche »politisch« sein muss, der einzelne Christ natürlich genauso. »Christen müssen sich in die Politik einmischen«, das wird nicht nur in kirchlichen Verlautbarungen unablässig gefordert, sondern mittlerweile in sehr vielen Gottesdienstpredigten – auch an Ostern und Weihnachten.

Auch Wolfgang Schäuble hat Interesse an einem politischen Protestantismus. Doch gleichzeitig kritisiert er seine evangelische Kirche, die sich »zunehmend im Gestus des ständigen politischen Bekenntnisses gefällt«. Wenn der Protestantismus politisch wirksam sein will, muss er sich jedoch auf seine religiöse Grundlagen besinnen, so Schäubles These.

»Manchmal entsteht der Eindruck«, schreibt er, »es gehe in der Evangelischen Kirche primär um Politik, als seien politische Überzeugungen ein festeres Band als der gemeinsame Glaube«.

Seiner Beobachtung nach untergräbt die Politisierung der Religion deren spirituelle Basis, »aus der doch ihre Strahl- und Überzeugungskraft erwächst«. Er nimmt außerdem wahr, dass sich Christen mit abweichenden politischen Auffassungen heute schnell ausgegrenzt fühlen.

Schäuble spricht es nicht aus, aber man ahnt, was er meint: die rot-grüne Schlagseite der EKD, die sich seit einigen Jahren personell wie programmatisch auswirkt: Wenn etwa der konservative Kandidat Günter Beckstein auch in zwei Anläufen nicht EKD-Präses werden kann oder wenn die EKD ein Familienpapier auf den Markt bringt, das wie eine Blaupause der Parteiprogramme von SPD und Grünen wirkt.

Der bekennende Protestant Schäuble sieht den Protestantismus vor einer ungewissen Zukunft. »Sinkende Mitgliederzahlen und zunehmende Überalterung zeugen von einem Akzeptanzdefizit der evangelischen Landeskirchen«, stellt er fest. Und befürchtet, dass damit auch das politische Gewicht der Kirchen abnehmen wird.