Die kirchliche publizistische Landschaft wächst. Doch welcher Einrichtung sollte ich folgen? Und wer schreibt die besten Newsletter? Hier ist die Liste der wichtigsten Newsletter aus Kirche, Religion, Glaube, Ethik, #Digitalekirche, Religionsunterricht, Bildung, Gesellschaft und Soziales.
- Das Online-Magazin #Sonntags bietet jeden Sonntag die besten Artikel und Interviews aus Kirche, Gesellschaft, Politik, Kultur und Umwelt - und liefert jede Woche einen Medientipp zu Social Media, Internet und Web sowie Hinweise zu Events oder Buchtipps. Der wöchentliche Newsletter #sonntags kann hier abonniert werden.
- Der Medien-Newsletter des EPV mit Hinweisen zu Projekten, Aktionen, neuen Produkten aus dem Evangelischen Presseverband für Bayern e.V. (EPV) mit Verlag, Radio und TV, Zeitung und Vernetzte Kirche und erscheint monatlich.
Newsletter aus unserer Redaktion
- Die Digitale Ethik steht im Mittelpunkt des Newsletters von Chefredakteurin Rieke C. Harmsen. Sie informiert einmal im Monat über interessante Veranstaltungen und liefert Links zu interessanten Artikeln. Zudem informiert sie über den Podcast Ethik Digital. Hier kann der Newsletter abonniert werden.
- Ausstellungen leihen, produzieren oder vermieten: Das geht auf der Online-Plattform ausstellung-leihen.de. Der Newsletter der Ausstellungsbörse informiert über neue Ausstellungen und gibt Tipps für alle, die sich mit Events beschäftigen oder eine Ausstellung planen. Hier geht es zum Abo.
Evangelische und Katholische Kirche
- Die offizielle Seite der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ekd.de bietet einmal monatlich einen Newsletter zu aktuellen Themen und oft mit Links auf wichtige Dokumente.
- Die Digitalisierung innerhalb der EKD begleitet ein Newsletter der Stabsstelle Digitalisierung. Er kann unter diesem Link abonniert werden.
- Europa-Informationen aus Brüssel verschickt eine eigene Dienststelle der EKD. Einmal monatlich gibt es einen Newsletter mit Links und Hinweisen zu Förderprojekten oder wichtigen Entscheidungen auf EU-Ebene.
- Das Büro des Beauftragten für den Datenschutz liefert regelmäßig in einem Newsletter Informationen rund um den Datenschutz, wie etwa Informationen rund um Videokonferenzen, DSGVO oder Homeoffice.
- Welche Pfarrerin oder welcher Pfarrer möchte in den Auslandsdienst? Ein Newsletter der EKD informiert Interessenten über weltweit frei werdende Stellen - etwa in Paris, New York oder Tokyo.
- Die katholische Kirche bietet auf katholisch.de gleich zwei verschiedene Newsletter an. Der Themen-Newsletter informiert jeden Freitag über aktuelle Ereignisse, am Samstagabend wird ein Newsletter zur Vorbereitung auf den Sonntag verschickt. Beide Angebote lassen sich über diese Webseite bestellen.
- Neuigkeiten aus dem Vatikan gibt es auch - und zwar als täglichen Newsletter. Die Vatican-News berichten über den Papst und aus dem Vatikan, über Kirche und Welt.
- Die Eule. Das unabhängige Magazin wird von evangelischen und katholischen Theologen produziert und berichtet über Kirche, Politik und Kultur. Der Newsletter mit den "Links zur Woche" erscheint immer am Sonntag.
- Der Newsletter Online der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland erscheint einmal monatlich und bündelt Informationen zu aktuellen Angeboten.
- Gott digital heißt ein Projekt zur Digitalisierung, an dem die Deutsche Evangelischen Allianz beteiligt ist. Der Newsletter kann hier bestellt werden.
- Auch die Webseite Jesus.de des SCM Bundesverlags verschickt regelmäßig einen Newsletter, der hier abonniert werden kann.
Diakonie und Caritas
- Die Diakonie hat in Deutschland unzählige Einrichtungen. Der Dachverband der Diakonie Deutschland bietet einen Newsletter Sozialpolitik an mit allgemeinen Informationen für die einzelnen Träger.
- Die Fortbildungseinrichtung der Diakonie Bayern bietet einen Newsletter rund um Fortbildungen, Schulungen und Seminare an, er kann über diesen Link abonniert werden.
- Die Caritas bietet einen Newsletter, der regelmäßig informiert über Caritas-Kampagnen und Stellungnahmen zur sozialpolitischen und fachlichen sozialen Arbeit enthält.
Bayerische evangelische Landeskirche
- Newsletter der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) - erscheint monatlich.
- Nachrichten für die Mitarbeitende der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) - nur mit Abo.
- Informationen aus dem Gottesdienst-Institut rund um Gottesdienste, mit Literaturtipps.
- Welche Informationen benötigt ein Kirchenvorstand? Der Newsletter für den Kirchenvorstand vom Amt für Gemeindedienst.
- Das Amt für Gemeindedienst bringt ebenfalls einen Newsletter heraus mit Informationen rund um Veranstaltungen oder neue Materialien für die Kirchengemeinden.
- Der Europäisch-Ökumenische Studienkurs der bayerischen Landeskirche verschickt unregelmäßig unter diesem Link.
Kinder und Jugend
- Newsletter der Evangelischen Jugend Bayern (EJB) aus dem Amt für Jugendarbeit (AfJ) - monatlich aus der evangelischen Jugendarbeit.
- Tipps und Hinweise der Evangelischen Jugend in München enthält auch mal ein Kochtipp - er erscheint monatlich.
- Informationen zur Jugendarbeit aus Josefstal vom Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit in Josefstal.
- Die Evangelische Jugendsozialarbeit Bayern (EJSA) veröffentlicht in ihrem Newsletter Informationen über die schulbezogene Jugendsozialarbeit, für die Vorbereitung auf Ausbildung und Beruf sowie gesellschaftspolitische Themen.
Schule und Bildung
- Das Religionspädagogische Zentrum in Heilsbronn (RPZ) bietet Infos für den Unterricht.
- Die Evangelische Medienzentrale in Bayern (EMZ) informiert über neue Filme und Medien aus der Medienzentrale.
- Einen Materialticker mit Tipps und Hinweisen für den Schulunterricht bietet rpi-aktuell an.
- Die Evangelische Erwachsenenbildung Bayern (EEB Bayern) bietet gleich zwei Newsletter: „Auf einen Klick“ erscheint monatlich und liefert Infos zu Events, Personal oder Workshops.
- Der Newsletter des Netzwerks Digital – ein gemeinsames Projekt von ELKB, EEB Bayern und Diakonie Bayern – informiert über Entwicklungen, Veranstaltungen und Projekte rund um die Digitalisierung in Kirche, Bildung und Diakonie – praxisnah, fundiert und vernetzt. Hier abonnieren.
- Das Evangelische Bildungswerk München (EBW) veröffentlicht einen Bildungsbrief, der über diesen Link bestellt werden kann.
- Die Katholische Akademie in Bayern hat einen Newsletter, er erscheint unregelmäßig und enthält Informationen über Ausschreibungen, Veranstaltungen sowie Links zu Dokumentationen.
- Die Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen bietet einen Newsletter mit Tipps und Veranstaltungshinweisen.
- Einen Newsletter bietet auch die Führungsakademie für Kirche und Diakonie an. Er enthält einen Text einer Führungskraft sowie Ideen für den eigenen Werkzeugkasten.
- Die Bundesakademie für Kirche und Diakonie bietet gleich vier verschiedene Newsletter an - zu Themen wie Schuldnerberatung, Gemeinwesen etc., hier ist der Link.
Kultur
- Informationen zu Ausstellungen aus dem Bereich Kirche und Religion: Newsletter Kunst & Religion - erscheint unregelmäßig
- Einen Newsletter mit Infos aus dem Stiftungswesen bietet der Bundesverband Deutscher Stiftungen an, er enthält Termine und Ausschreibungen, Projekte, Personalia und Jobs - hier ist der Link.
- Die Stiftung Zuhören hat einen Newsletter, er kann hier abonniert werden.
- Das Bibel Museum in Nürnberg hat einen Newsletter, der unter diesem Link abonniert werden kann.
- Der Newsletter der Deutschen Bibelgesellschaft inforniert über die Arbeit rund um die Bibel sowie über Produktneuheiten.
Akademien & Fachinformationen
- Das aktuelle Programm der Evangelischen Stadtakademie München wird alle 14 Tage per Newsletter verschickt.
- Auch die Evangelische Stadtakademie Nürnberg informiert regelmäßig über das eigene Programm mit einem Newsletter.
- Technologie und Wissenschaft liefert der Beauftragte für Ethik im Dialog mit Technologie und Wissenschaft.
- Die Evangelische Akademie Tutzing liefert aktuelle Infos zu Tagungen und Veranstaltungen der Evangelischen Akademie Tutzing.
- Die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) beschäftigt sich wissenschaftlich mit religiösen und weltanschaulichen Strömungen und Gemeinschaften der Gegenwart. Der Newsletter erscheint einmal monatlich.
- Die Digitalisierung und die digitale Mediengesellschaft sind Thema des Newsletters "Digital:Gut:Leben", der von der Bischöflichen Medienstiftung der Diözese Rottenburg-Stuttgart herausgegeben wird. Hier kann der Newsletter abonniert werden in dem es um Medienethik, KI oder andere digitale Entwicklungen geht.
Welche Newsletter fehlen in dieser Liste?
Wenn ein Newsletter in der Liste fehlt, bitte ich um eine Mail: rharmsen@epv.de
