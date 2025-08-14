Die kirchliche publizistische Landschaft wächst. Doch welcher Einrichtung sollte ich folgen? Und wer schreibt die besten Newsletter? Hier ist die Liste der wichtigsten Newsletter aus Kirche, Religion, Glaube, Ethik, #Digitalekirche, Religionsunterricht, Bildung, Gesellschaft und Soziales.

News & aktuelle Nachrichten

Newsletter aus unserer Redaktion

 

Evangelische und Katholische Kirche

  • Die offizielle Seite der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ekd.de bietet einmal monatlich einen Newsletter zu aktuellen Themen und oft mit Links auf wichtige Dokumente.
  • Die Digitalisierung innerhalb der EKD begleitet ein Newsletter der Stabsstelle Digitalisierung. Er kann unter diesem Link abonniert werden.
  • Europa-Informationen aus Brüssel verschickt eine eigene Dienststelle der EKD. Einmal monatlich gibt es einen Newsletter mit Links und Hinweisen zu Förderprojekten oder wichtigen Entscheidungen auf EU-Ebene.
  • Das Büro des Beauftragten für den Datenschutz liefert regelmäßig in einem Newsletter Informationen rund um den Datenschutz, wie etwa Informationen rund um Videokonferenzen, DSGVO oder Homeoffice.
  • Welche Pfarrerin oder welcher Pfarrer möchte in den Auslandsdienst? Ein Newsletter der EKD informiert Interessenten über weltweit frei werdende Stellen - etwa in Paris, New York oder Tokyo.
  • Die katholische Kirche bietet auf katholisch.de gleich zwei verschiedene Newsletter an. Der Themen-Newsletter informiert jeden Freitag über aktuelle Ereignisse, am Samstagabend wird ein Newsletter zur Vorbereitung auf den Sonntag verschickt. Beide Angebote lassen sich über diese Webseite bestellen.
  • Neuigkeiten aus dem Vatikan gibt es auch - und zwar als täglichen Newsletter. Die Vatican-News berichten über den Papst und aus dem Vatikan, über Kirche und Welt.
  • Die Eule. Das unabhängige Magazin wird von evangelischen und katholischen Theologen produziert und berichtet über Kirche, Politik und Kultur. Der Newsletter mit den "Links zur Woche" erscheint immer am Sonntag.
  • Der Newsletter Online der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland erscheint einmal monatlich und bündelt Informationen zu aktuellen Angeboten.
  • Gott digital heißt ein Projekt zur Digitalisierung, an dem die Deutsche Evangelischen Allianz beteiligt ist. Der Newsletter kann hier bestellt werden.
  • Auch die Webseite Jesus.de des SCM Bundesverlags verschickt regelmäßig einen Newsletter, der hier abonniert werden kann.

 

Diakonie und Caritas

 

Bayerische evangelische Landeskirche

 

Kinder und Jugend

 

Schule und Bildung

  • Das Religionspädagogische Zentrum in Heilsbronn (RPZ) bietet Infos für den Unterricht.
  • Die Evangelische Medienzentrale in Bayern (EMZ) informiert über neue Filme und Medien aus der Medienzentrale.
  • Einen Materialticker mit Tipps und Hinweisen für den Schulunterricht bietet rpi-aktuell an.
  • Die Evangelische Erwachsenenbildung Bayern (EEB Bayern) bietet gleich zwei Newsletter: „Auf einen Klick“ erscheint monatlich und liefert Infos zu Events, Personal oder Workshops.
  • Der Newsletter des Netzwerks Digital – ein gemeinsames Projekt von ELKB, EEB Bayern und Diakonie Bayern – informiert über Entwicklungen, Veranstaltungen und Projekte rund um die Digitalisierung in Kirche, Bildung und Diakonie – praxisnah, fundiert und vernetzt. Hier abonnieren.
  • Das Evangelische Bildungswerk München (EBW) veröffentlicht einen Bildungsbrief, der über diesen Link bestellt werden kann.
  • Die Katholische Akademie in Bayern hat einen Newsletter, er erscheint unregelmäßig und enthält Informationen über Ausschreibungen, Veranstaltungen sowie Links zu Dokumentationen.
  • Die Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen bietet einen Newsletter mit Tipps und Veranstaltungshinweisen.
  • Einen Newsletter bietet auch die Führungsakademie für Kirche und Diakonie an. Er enthält einen Text einer Führungskraft sowie Ideen für den eigenen Werkzeugkasten.
  • Die Bundesakademie für Kirche und Diakonie bietet gleich vier verschiedene Newsletter an - zu Themen wie Schuldnerberatung, Gemeinwesen etc., hier ist der Link.

 

Kultur

 

Akademien & Fachinformationen

 

Welche Newsletter fehlen in dieser Liste?

Wenn ein Newsletter in der Liste fehlt, bitte ich um eine Mail: rharmsen@epv.de

