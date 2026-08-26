Daten und Fakten zum Podcast Ethik Digital
Unsere Lebenswelt verändert sich, wir leben mitten in einem Strukturwandel. Digitalisierung, Globalisierung und neue Technologien verändern unser Leben. Werden Roboter künftig unsere Arbeit übernehmen? Lernen unsere Kinder noch Auto fahren? Leben wir noch selbstbestimmt oder sind wir fremdbestimmt von den binären Codes? Was von der Welt bleibt analog, so wie wir es kennen, und was gilt es, digital zu gestalten?
Viele Entwicklungen in Technik und Gesellschaft berühren unseren ethischen Grundnerv: weil sie uns vor die Frage stellen, wer wir Menschen eigentlich sind, was uns ausmacht im Vergleich zu den Maschinen. Was wollen wir von der Digitalität, und wie wollen wir künftig leben?
Vierte Staffel Podcast "Ethik Digital"
Die vierte Staffel des Podcasts "Ethik Digital" startet 2026. Wir widmen uns einzelnen Ausprägungen und Themen der digitalen Ethik. Einmal monatlich erscheint eine Folge - als Video, Audio und Text.
Podcast Ethik Digital - für die Orientierung
Oftmals geht uns dabei die Orientierung verloren. Getrieben von der Technikbegeisterung im Silicon Valley herrschte in der westlichen Welt jahrelang Euphorie angesichts der unbegrenzt erscheinenden Möglichkeiten, die das World Wide Web, Mikrochips und Künstliche Intelligenz aufstrahlen ließen. Dann gesellten sich Skepsis und eine kulturpessimistische Haltung hinzu: dass durch die Digitalität vieles unwiederbringlich verloren ginge. Hier hakt die Ethik ein: Sie befasst sich damit, was menschliches Handeln voraussetzt und wie es zu bewerten ist. Sie ist das methodische Nachdenken über die Moral.
Häufig steht nicht (nur) unsere Rechtslage, sondern unser Wertekanon ganz offensichtlich in Spannung zu aktuellen Entwicklungen. Sollen wir wirklich Roboter unsere Ältesten pflegen lassen, oder widerspricht das einem Recht auf menschliche Berührung? Dürfen wir mithilfe Künstlicher Intelligenz effizient Verbrechen bekämpfen, oder kollidiert das mit Diskriminierungsverbot und Schutz der Privatsphäre?
Ethisches Nachdenken über digitale Welt
Der Podcast "Digitale Ethik" will das ethische Nachdenken über die digitale Welt beleuchten und befeuern. In Gesprächen mit Forschern und Akteuren wollen wir herausfinden, wie weit Entwicklungen gediehen sind und wo die ethischen Herausforderungen liegen. Da die Fragen nach Gut und Böse, nach Richtig und Unangemessen jeden Menschen betreffen, ist dieser Podcast allgemeinverständlich und nah am Alltag.
Podcast "Ethik Digital”: In diesem Namen steckt alles drin. Es geht um digitale Ethik, um Ethik für die digitale Welt, und natürlich ist ein Podcast auch ein genuines Produkt der Digitalität. Unsere Themenpalette ist bunt und umfasst viele Aspekte unseres Lebens, die sich durch die Digitalität grundlegend verändern.
Transformation: Dies bezeichnet einen fundamentalen und dauerhaften Prozess der Veränderung. Doch so rasant und unkontrollierbar dieser Prozess oft wirkt, so sehr haben wir es als Gesellschaft selbst in der Hand, digitale Entwicklungen zu gestalten - und uns immer zu fragen, wie sich unsere Werte auch in Code und Zahlen widerspiegeln können.
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Der Podcast Ethik Digital startete 2021. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, kann unseren Newsletter "Sonntags" abonnieren - dort informieren wir über die neuen Beiträge.
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Kontakt:
Rückfragen und Anregungen zum Podcast bitte an Chefredakteurin Rieke C. Harmsen: rharmsen@epv.de
Alle Folgen des Podcasts "Ethik Digital" - mit Video, Audio und Text
- Die Hochschulexpertin Claudia Weßels beschäftigt sich mit der Nutzung von KI in den Hochschulen. Im Podcast spricht sie darüber, wie sich die Lehre an Universitäten und Hochschulen ändern muss.
- Der Theologe Rainer Liepold hat über 900 Menschen bestattet - und beschäftigt sich mit Tod, Sterben und Trauer im Netz. Im Podcast spricht er darüber, was sich mit KI und Digitalisierung ändert und warum er sich gerne von einem Avatar begleiten lassen würde. Diese Folge wurde live auf dem Digitalfestival Nürnberg aufgezeichnet.
- Headhunterin Heike Dietzsch hat sich auf Frauen in Führung spezialisiert. Im Podcast erklärt sie, warum Managerinnen durch KI benachteiligt werden und wie sich die Arbeitswelt ändert.
- Die Arbeitswelt ändert sich rasant. Melissa Kühn von Otto Group erklärt im Podcast, wie die KI die Jobs ändert und wie wir mit digitaler Souveränität umgehen lernen.
- Die Theologin Anna Puzio aus Bern spricht über ihre Forschung zu Transhumanismus und Ethik. Verbinden wir bald einen Computerchip mit unserem Gehirn? Lebt unser Geist auf einer Festplatte weiter? Werden wir als Menschen unsterblich? Hier geht es zum Gespräch.
- Künstliche Intelligenz verspricht eine Revolution in der Medizin – schnellere Diagnosen, bessere Therapien, effizientere Abläufe. Doch was bedeutet das für Patient*innen? Der Mediziner und Ethiker Urban Wiesing spricht über Chancen und Risiken.
- Wie können Vereine, NGOs wie Kirche die KI sinnvoll und verantwortungsvoll einsetzen? Digitalexpertin Monika Ilves erklärt, warum ein gemeinsamer Code of Conduct wichtig ist – und welche Rolle NGOs im digitalen Wandel einnehmen können.
- Sorgt Künstliche Intelligenz für Massenarbeitslosigkeit? Nein, sagt die Schweizer Ethikexpertin Cornelia Diethelm. Aber Organisationen und Unternehmen müssen umdenken und rechtzeitig ihre Mitarbeitenden umschulen.
- KI kann Verwaltung effizienter machen – doch sie birgt auch Gefahren für Grundrechte. Alina Lorenz fordert im Podcast Ethik Digital mehr Transparenz, klare Regeln und echte Kompetenz in Behörden.
- Der Informatiker Karl Teille sieht die Kirchen in der Pflicht, sich für mehr Ethik in der Arbeitswelt zu engagieren. Im Podcast "Ethik Digital" spricht er über KI, Kirche und Verantwortung.
- Karsten Weber hat untersucht, wie NGOs und NPOs mit Künstlicher Intelligenz arbeiten. Die Ergebnisse schildert er im Kurzinterview auf der re:publica 2025.
- Andreas Kettemann forscht über Quantentechnologie, Quantenphysik und Ethik. Er spricht auf der re:publica Berlin 2025, warum wir uns jetzt schon mit Ethik beschäftigen müssen.
- Kerstin Schlögl-Flierl ist Moraltheologin und spricht über Deathbots, die Afterlife-Industrie, die Arbeit des Deutschen Ethikrates. Hier geht es zum Video und Audio mit Kerstin Schlögl-Flierl.
- Die besten Podcasts zu Künstlicher Intelligenz, Algorithmen, Big Data und digitaler Ethik - hier alle Podcasts im Überblick.
- Literaturtipps und Neuerscheinungen 2024 zum Thema Digitale Ethik - unsere Tipps als Video und Text von Rieke C. Harmsen.
- Matthias Uhl ist Wirtschaftsethiker und forscht über Moral und Ethik in KI-Anwendungen. Hier geht es zum Video und Audio mit Matthias Uhl.
- Tahireh Panahi ist Juristin und forscht über Dynamiken der Desinformation. Hier geht es zum Video und Audio mit Tahireh Panahi.
- Christoph Bieber ist Politikwissenschaftler und spricht über Ethik in Smart Cities. Hier geht es zum Video und Audio mit Christoph Bieber.
- Johannes Hepp ist Psychologe und forscht über die Neurosen in der digitalen Welt. Hier geht es zum Video und Audio mit Johannes Hepp.
- Andreas Boes ist Soziologe und forscht über die Digitalisierung und den Wandel der Arbeit. Hier geht es zum Video und Audio.
- Susanna Endres ist Medienethikerin - So verbesssern wir unsere Medienkompetenz - im Podcast "Ethik Digital" erklärt sie die Methode.+
- Making of : So entsteht unser Podcast Ethik Digital - Live-Session auf dem Kirchentag 2023 in Nürnberg - hier geht es zur Show bei Spotify.
- Jaana Müller-Brehm vom iRightsLab will vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz fördern. Hier erzählt sie, wie das gehen soll.
- Ingrid Stapf forscht über Kinder und Ethik - hier ist der Beitrag mit der Medienethikerin.
- Ilona Nord ist Theologin und der Ansicht, dass es für die Digitale Kirche mehr Chancen als Risiken gibt - hier geht es zum Podcast mit ihr.
- Nadine Hammele über Künstliche Intelligenz in Kinofilmen - Hier geht es zum Podcast mit Nadine Hammele.
- Dirk Helbing über Privatheit, Menschenrechte und Society 5.0.- Hier geht es zum Podcast mit Dirk Helbing.
- Thomas Metzinger über Digitalisierung und Klimakrise, Künstliches Bewusstsein und Meditation - Hier geht es zum Beitrag.
- Oliver Bendel ist Maschinenethiker und spricht mit uns über GPT-3 und soziale Roboter - Hier geht es zum Beitrag.
- Peter G. Kirchschläger ist Sozialethiker und spricht über Menschenrechte in der digitalen Welt - über Corporate Social Responsibility.
- Michael Funk ist Technikphilosoph und spricht über Roboter und Ethik - hier geht es zum Gespräch.
- Yvonne Hofstetter spricht über autonome Waffensysteme und den Krieg in der Ukraine - hier ist der Beitrag zu den Kriegen.
- Anna Mätzener erklärt, was AlgorithmWatch verändern will - hier spricht sie über ihre Motivation und die Arbeit.
- Jessica Heesen beschäftigt sich mit der Frage, wie Ethik in die Künstliche Intelligenz kommt - hier geht es zum Beitrag.
- Alexander Filipović ist Medienethiker und spricht über Journalismus - hier geht es zum Podcast "Ethik Digital".
- Julia Gundlach von der Bertelsmann Stiftung über die Ethik der Algorithmen im Gemeinwohl - hier geht es zum Podcast Ethik Digital.
- Christian Schicha interessiert sich für Bildethik - im Podcast spricht der Medienethiker über Chancen und Risiken.
- Wolfgang Schröder ist Philosoph und spricht über ethische Fragen einer Smart City - hier geht es zum Beitrag.
- Thomas Zeilinger, Beauftragter für Ethik der bayerischen Landeskirche, über Digitale Ethik.
- Petra Grimm leitet das Institut für Digitale Ethik und erklärt, wie diese in Startups implementiert werden kann - hier geht es zum Podcast.
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