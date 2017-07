Lokalrundfunktage 2017: Lokaljournalismus im Trend

360-Grad-Videos: Euronews

Auf 360-Grad-Videos setzt hingegen Euronews. Die Nachrichtenagentur hat im vergangenen Jahr mit Hilfe eines von Google finanzierten Projektes die Video-Berichterstattung mit 360-Grad-Kameras entwickelt, erklärte Thomas Seymat. Neben Synergie-Effekten in der Redaktion und einer Implementierung der neuen Technik ging es bei dem Projekt auch um die Schulung der Redakteurinnen, Grafiker, Videojournalisten und Kameraleute.

Als besonders erfolgreich schilderte Seymat die 360-Grad-Berichterstattung zur Wahl in Frankreich. Gemeinsam mit Lokaljournalisten der regionalen Zeitungen und Radiosender besuchten die Euronews-Redakteure Menschen in ganz Frankreich, um sie zu fragen, was sie von der aktuellen Politik und den bevorstehenden Wahlen denken. »Wir haben hier wunderbare und sehr emotionale Geschichten aus der ganzen Republik zusammengetragen«, sagte Seymat.