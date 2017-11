Medienforum: Digitalisierung muss in Bildung verankert werden

Der evangelische Oberkirchenrat Detlev Bierbaum hält Medienbildung in Zeiten sich immer schneller entwickelnder Kommunikationstechnologien für wichtiger denn je. Es gehe nicht darum, die neuen Technologien zu verteufeln. Denn der Nutzen sei an »vielen Stellen unbestritten«, sagte Theologe, der in der bayerischen Landeskirche für Bildung und Medien zuständig ist beim Medienforum der Landeskirche in der Evangelischen Akademie Tutzing. »Dennoch: Manchmal bedeutet Bildung, gerade im aufklärerischen Sinne, auch einmal auf die Spaßbremse zu treten.«

Es sei ihm ein Anliegen, dass Christen im Gespräch mit Bildungseinrichtungen und kulturellen Institutionen über neue Kommunikationsmöglichkeiten blieben, sagte Bierbaum. Denn Bildung helfe etwa dabei, zu unterscheiden, was Fake News seien und was real News. Außerdem helfe Bildung, eigenverantwortlich zu handeln: »Muss ich jeden Klick zur Datensammlung auf meinem Handy auch betätigen? Muss ich jede Information über mich gedanken- und damit auch bedenkenlos per Daumenwisch freigeben?« Der Mensch benötige die Fähigkeit, auswählen zu können zwischen unzähligen Quellen. »Das erfordert Urteilskraft und Befähigung«, betonte Bierbaum.

Es reiche nicht, zu wissen, was Social Media sei oder wie Big Data funktioniere, sagte Bierbaum. »Sondern ich muss als Nutzer und als Nutzerin auch eine individuelle Haltung dazu entwickeln.« Das gelinge, »wenn ich das Wissen, das überall zugänglich und an vielen Stellen sogar überfordernd viel zugänglich ist, gut sortieren, einordnen und reflektieren kann, um daraus eine kluge Haltung einzunehmen«, sagte der Oberkirchenrat.