Medientage München: Acht Trends im Journalismus

Slow-Journalism-Erfinder Rob Orchard auf den Medientagen in München.

Die Medientage in München sind ein guter Ort, um Veränderungen in der Medienbranche zu beobachten. Bei den 31. Medientagen Ende Oktober 2017 unter dem Titel »Media, Trust, Machines« ging es vor allem um das Thema Vertrauen. Natürlich habe ich von dem dreitägigen Programm mit rund 500 Speakern nur einen kleinen Ausschnitt mitbekommen.

Meine acht wichtigsten Erkenntnisse:

1. Medienhäuser müssen den Vertrauensverlust ihrer Leserinnen und Leser ernst nehmen.

Standen wir Journalisten früher auf einem Hügel und verkündeten Nachrichten mit dem Megaphon, so müssen wir uns heute unter ihre Leserinnen und Leser mischen, gut zuhören und uns dann an die Arbeit machen – also recherchieren, prüfen, einordnen und publizieren.

Dass sich Qualitätsjournalismus durchsetzen kann, zeigt der »Slow Journalism« von Rob Orchard. Für das gleichnamige Print- und Onlinemagazin machen sich die Reporter auf die Suche nach den Geschichten hinter den Geschichten. »Wir wollen Geschichten erzählen, die wir selbst vermisst haben«, sagt Orchard.

Die Journalisten lassen sich Zeit für die Recherche und bereiten den Stoff sorgfältig auf: Ein Reporter verbrachte zum Beispiel vier Wochen an der amerikanisch-mexikanischen Grenze und sprach mit Befürwortern und Gegnern der US-Grenzpolitik. Ein anderer ging der Frage nach, wie es in Köln aussieht – ein Jahr nach den Übergriffen am Bahnhof. Das Slow-Journalism-Magazin setzt auf eine Nische mit exklusiven Inhalten. Das scheint zu funktionieren, denn Orchard zufolge zählt das Magazin inzwischen 28.000 Abonnenten.