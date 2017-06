Brasilien: Zehn Orte sind zehn Welten

Land im Chaos und Einzelschicksale

So langsam erreichen die Nachrichten aus Brasilien auch uns hier in Deutschland. Korruptionsskandale, Gewalt, organisiertes Verbrechen – war das nicht irgendwie schon immer so dort? Aus der Entfernung erscheinen die politischen Ereignisse Brasiliens wie eine einzige große Telenovela. Auf Eskalation folgt Absturz folgt Drama. Nach dem wirtschaftlichen Aufschwung kommt der Fall. Nach der Armutsbekämpfung unter Lula kommen die harten Kürzungen und die Abschaffung aller Sozialprogramme unter Temer. Vor wenigen Tagen wurden in Brasília Ministerien in Brand gesetzt und Demonstranten von Polizisten verletzt. Hunderttausende im ganzen Land fordern Temers Rücktritt, täglich gibt es Protestaktionen. Dutzende Politiker sitzen im Gefängnis oder stecken in Gerichtsverfahren. Chaos.

Aus der Nähe betrachtet, sieht man die Einzelnen. Den Mann aus dem Dorf, der sich in der Großstadt Vitória im Krankenhaus behandeln lassen muss, dort aber niemanden kennt und sich kein Zimmer leisten kann. Die Mutter in Rio, die den langen Weg in die Kita ihres Kindes läuft, weil sie sich den Bus nicht für Hin- und Rückfahrt leisten kann. Die Indigenen, in deren Territorium ein Staudamm gebaut wurde und denen nicht mal Bescheid gegeben wurde, bevor die Flut kam.