Online trauern: Chat-Andacht zum Ewigkeitssonntag

Angehörige und Freunde könnten im Chat namentlich auch der Menschen gedenken, die vor längerer Zeit verstorben sind. Ebenso richtet sich das Angebot an Trauernde, die aufgrund der Entfernung nicht am Gottesdienst am Wohnort der Verstorbenen teilnehmen können. Schon jetzt können sie deren Namen in ein Online-Trauerbuch eintragen. Während der Andacht am Ewigkeitssonntag werden diese Namen dann im Chat eingeblendet. Im Anschluss beten die Teilnehmer gemeinsam das Vaterunser und bitten um Gottes Segen.

Für evangelische Christen ist der Ewigkeitssonntag der Gedenktag, an dem sie sich an ihre Verstorbenen erinnern. Das Portal www.trauernetz.de ist eine Kooperation der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB), der Evangelischen Landeskirche in Baden (Ekiba), der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau (EKHN) und der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) sowie der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD).