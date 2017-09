Pflege aus dem Land des Lächelns

Die angespannte Fachkräftesituation versucht die Hilfe im Alter (HiA) seit Jahren zu entschärfen: So bildet sie jedes Jahr in ihrer eigenen Fachschule 30 Pflegekräfte aus. Migrationshintergrund bei den Schülern dort: ebenfalls steigend. Die Integration von Mitarbeitenden, die bereits im Ausland eine Ausbildung zum Kranken- oder Altenpfleger absolviert haben, ist ein zweiter Mosaikstein, um den Arbeitskräftemangel zu beheben. 2016 kamen von den 873 Altenpflegekräften der Hilfe im Alter 58 aus Bosnien; nach Deutschen und Kroaten die drittgrößte Gruppe, gefolgt von den Vietnamesen mit 29 Mitarbeitenden.

»Sehr belastbar, wissbegierig und fleißig«

Die Entwicklung von Trien Di Tran ist der Idealfall. Mit rudimentären Deutschkenntnissen, einem vierjährigen Krankenpflege-Studium und großer Neugier ausgestattet war er aus Ho Chi Minh ins beschauliche Eichenau gekommen. Mit im Gepäck: eine Portion Heimweh, das nur langsam schwächer wurde. Nach intensiven, pflegespezifischen Deutschkursen und einer auf zwei Jahre verkürzten Ausbildung zum Altenpfleger wurde er als Pflegefachkraft eingestellt. Vorher liefen er und seine drei vietnamesischen Kolleginnen als Schüler im Eichenauer Stellenplan mit. Ende 2016 dann das Angebot, stellvertretender Wohnbereichsleiter zu werden. Fortbildung, Abschlussprüfung, Führungskraft.

»Ich hab mich schon gefragt, wie er das hinkriegt«, räumt Dirk Spohd ein. »In Vietnam ist das Wort des Chefs Gesetz. Das läuft hier in Deutschland ja ein wenig anders«, sagt er. Doch mit angeborener Höflichkeit und Respekt entwaffnet Trien seine Kritiker. Und die Deutschen im Team wissen: Ähnlich gute und vor allem fleißige Kollegen sind auf dem leer gefegten Arbeitsmarkt kaum zu kriegen.

Pflegeleiterin Susanne Brenner bestätigt das: »Die vietnamesischen und chinesischen jungen Leute sind sehr belastbar, wissbegierig und fleißig. Sie jammern nicht und sind fast nie krank.« Da müsse man schon gut darauf achten, dass ihr großes Engagement nicht ausgenutzt werde.

Ähnliche Ausbildung - unterschiedliche Pflegepraxis

Zhigang Qiu ist 23 und erst Anfang Juni nach Eichenau gekommen. Der Chinese ist eine Frohnatur und spielt mit der deutschen Sprache. »Ja, natüüüürlich. Unbediiiingt!«, antwortet er gern, bevor er hoch konzentriert eine ausführlichere Antwort formuliert. Die chinesische Intonation und Aussprache erschweren das Verständnis zwar; aber eins wird klar: Zhigang liebt Deutschland, Heimweh hat er nicht, und die Altenpflege ist genau sein Ding.

Insgesamt 18 chinesische Kräfte haben Anfang Juni in verschiedenen Heimen der Hilfe im Alter begonnen. Dieses Projekt läuft ohne Unterstützung aus Berlin. »Wir haben ja bereits interkulturelle Kompetenzen erworben«, sagt Spohd. Und doch sind die Chinesen wieder ganz anders als die Vietnamesen: »Sie haben zum Beispiel kein Problem, jemanden in den Arm zu nehmen – egal, ob das ein Bewohner ist oder eine Vorgesetzte.«

In China gibt es im Gegensatz zu allen anderen Ländern eine Altenpflegeausbildung, die analog zum deutschen Lehrplan abläuft. Doch während in Deutschland die Mobilität der Menschen bis zuletzt erhalten werden soll, wird in China sehr viel im Bett gepflegt. Deshalb lernen die chinesischen Mitarbeiter bei der Hilfe im Alter, worauf es in der deutschen Altenpflege ankommt – Dokumentation inklusive. Nach sechs bis zehn Monate werden sie als Fachkräfte anerkannt. »Ab wann die ›Neuen‹ als Fachkräfte eingesetzt werden können, entscheidet die Einrichtung«, erklärt Susanne Brenner.

Ob alle so weit kommen, kann Spohd nicht vorhersagen. »Nicht alle sind der Verantwortung gewachsen, selbst wenn sie die Prüfung bestanden und ein gutes Sprachniveau erreicht haben.« Dies sei aber eine Frage der Persönlichkeit, nicht der Herkunft.

Fachwissen für die Heimat

Wie geht es langfristig weiter? Zhigang Qiu und Trien Di Tran können sich vorstellen, irgendwann zurückzugehen und ihr Fachwissen, das sie in Deutschland erworben haben, in der Heimat anzuwenden. »Wie lange wir jemanden hier halten können, kann man vorher nie wissen«, erklärt Susanne Brenner pragmatisch. Wichtig sei, für die nächsten Jahre die Fachkraftquote zu sichern.

Und wie geht es den betagten Bewohnern damit, dass sie Menschen pflegen, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist, die fremd aussehen und aus einem ganz anderen Kulturkreis stammen? Erstaunlich gut, meint Dirk Spohd. »Es kann zwar schon einmal Ressentiments geben. Dann suchen wir das Gespräch. Und in der Regel lässt sich das Problem schnell lösen.«

Für Rosemarie Oßner sind die Pflegekräfte aus Asien jedenfalls ein Glücksfall. Hinter ihrem Sessel im Regal steht der »Große Atlas der Welt«. Ihr Leben lang ist die Passauerin gereist: Europa. Afrika. Asien hat sie nicht geschafft. Heute, ganz am Ende ihres Lebens, ist der fremde Kontinent sozusagen zu ihr ins Zimmer gekommen. »Ich akzeptiere alle Menschen, ganz gleich, woher sie kommen«, sagt Rosemarie Oßner. »Aber Tran bewundere ich. Er kommt aus einem geschundenen Land. Von so weit weg. Und ist doch immer freundlich und beflissen.« Etwas, was die 88-Jährige bei jungen Leuten aus dem eigenen Land hin und wieder vermisst.