Rinderspacher zur Bundestagswahl 2017 - Wie christlich ist die SPD?

Markus Rinderspacher (SPD) ist Oppositionsführer im bayerischen Landtag. Seit drei Jahren ist er zudem berufenes Mitglied der Landessynode in Bayern. Wie christlich das Wahlprogramm der SPD ist, welche Rolle die Kirche in der Gesellschaft spielt und was ihm der Glaube persönlich bedeutet, erklärt der 48-jährige gebürtige Kaiserslauterner in einem kurzen Video-Interview.