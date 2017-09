Osgyan zur Bundestagswahl 2017 - Wie christlich sind die Grünen?

Die Grünen-Politikerin Verena Osgyan sitzt im bayerischen Landtag und ist Sprecherin ihrer Partei für die Themen Wissenschaft, Netzpolitik, Datenschutz, Frauen und Gleichstellung. Seit drei Jahren ist sie zudem berufenes Mitglied der Landessynode in Bayern. Wie christlich das Wahlprogramm der Grünen ist, welche Rolle die Kirche in der Gesellschaft spielt und was ihr der Glaube persönlich bedeutet, erklärt die 46-jährige Rotherin in einem kurzen Video-Interview.