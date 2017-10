Sägebrecht: »Niemand soll alleine sterben«

HOSPIZBEWEGUNG

CICELY SAUNDERS gründete 1967 das St. Christopher's Hospice in London. Die Ärztin knüpfte an die Tradition der Pilgerherbergen an, die ab dem Ende des 4. Jahrhunderts entlang der Pilgerrouten in ganz Europa entstanden und sowohl gesunden als auch kranken Pilgern Gastfreundschaft boten. Saunders Engagement transportierte die moderne Hospizbewegung in viele Länder in Europa und der Welt. In den 1980er-Jahren wurden auch in Deutschland die ersten Einrichtungen gegründet. Einen Großteil der Arbeit leisten ausgebildete ehrenamtliche Hospizhelfer.

EIN NETZ VON HOSPIZANGEBOTEN hat sich in den vergangenen 30 Jahren in Deutschland ausgebreitet. Nach Angaben des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands (DHPV) gibt es derzeit rund 1500 ambulante Einrichtungen, 221 stationäre Hospize für Erwachsene, 14 Kinderhospize, 304 Palliativstationen und über 295 Teams der speziallisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV).

PALLIATIVMEDIZIN stellt die persönlichen Bedürfnisse von Menschen mit schweren Erkrankungen, bei denen eine Heilung nicht mehr möglich ist, in den Vordergrund. Erhalt der Lebensqualität, Nähe, Zuwendung, die Linderung von Schmerzen und anderen Symptomen sind Kernanliegen auf Palliativstationen und in Hospizen. Neben körperlichen Bedürfnissen werden auch soziale und spirituelle Dimensionen berücksichtigt. Damit das gelingt, arbeiten in Palliativteams Ärzte, Therapeuten und Seelsorger Hand in Hand.

OHNE EHRENAMT wäre Hospizarbeit im aktuellen Umfang nicht möglich. Rund 100 000 Menschen engagieren sich laut DHPV ehrenamtlich in der Hospizbewegung.

INFOS: Dachverband Deutschland (www.dhpv.de) und Bayern (www.bhpv.de), Vereine z.B. in München (www.chv.org), Augsburg (www.ahpv.de), Nürnberg (www.hospiz-team.de) und vielen weiteren Städten in Bayern.