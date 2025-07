Sie berichten wöchentlich aus den Regionen über aktuelle Themen in den Landeskirchen, aus der Politik und Gesellschaft: Die evangelischen Kirchenzeitungen. Viele gibt es sowohl als Print-, als auch als Online-Ausgabe. Die meisten haben außerdem eine Online-Redaktion, die tagesaktuell über die wichtigsten Themen informiert. Alle evangelischen Kirchenzeitungen in Deutschland sind kostenpflichtig. Bundesweit erreichen sie bis zu 700.000 Leser*innen.

Wir haben die Wochenblätter analysiert und fassen euch – auf der Landkarte von Süden nach Norden – die wichtigsten Informationen zu jeder Wochenzeitung zusammen:

1. Sonntagsblatt

"Sonntagsblatt" – das sind wir – wird vom Evangelischen Presseverband für Bayern e.V. (EPV) herausgegeben. Der Hauptsitz der Wochenzeitung befindet sich in München, es gibt aber auch Außenredaktionen in Augsburg, Regensburg, Nürnberg, Würzburg und Bayreuth. Neben der wöchentlichen Print-Ausgabe ist die Online-Seite der Zeitung die zweitgrößte evangelische Webseite in Deutschland. Zum Angebot gehören tagesaktuelle Nachrichten, Video-, Audio- und Web-Content sowie der Newsletter "#sonntags", der einmal wöchentlich erscheint (jeden Sonntag um 7 Uhr). Interessant sind auch zahlreiche Dossiers zu wichtigen Themenbereichen.

Hier kommt Ihr zur Website von Sonntagsblatt - 360° Evangelisch.

2. Evangelisches Gemeindeblatt für Württemberg

Das "Evangelische Gemeindeblatt für Württemberg" ist eine Wochenzeitung mit 40 Seiten. Das Blatt ist in als Print- und Onlineversion verfügbar. Informiert wird über aktuelle Geschehnisse in der Landeskirche, die Hauptredaktion befindet sich in Stuttgart. Die Zeitung ist auch als E-Paper abrufbar.

Hier kommt Ihr zur Website des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg.

3. Evangelisches Sonntagsblatt aus Bayern

Das "Evangelische Sonntagsblatt aus Bayern" ist eine Wochenzeitung mit Sitz in Rothenburg o. d. Tauber. Neben einer Print-Version gibt es auch eine Website, die in 5 Kategorien unterteilt ist. Das Hauptaugenmerk liegt auf Kultur, Panorama und Kommentaren. Außerdem gibt es viele Gastbeiträge.

Hier kommt Ihr zur Website des Evangelischen Sonntagsblatts aus Bayern.

4. Evangelischer Kirchenbote

Der "Evangelische Kirchenbote" wird vom Evangelischen Presseverband in der Pfalz herausgegeben. Der Sitz des 1846 gegründeten Blattes ist Speyer. Neben einer Website und einer digitalen Ausgabe ist das Wochenblatt auch in gedruckter Form erhältlich.

Hier kommt Ihr zur Website des Evangelischen Kirchenboten.

5. Indeon.de

Das Medienhaus der evangelischen Kirchen in Hessen und Nassau hat das Online Angebot Indeon.de. Die Website, die auffällig bunt und modern gestaltet ist, wird von einem jungen Journalisten-Team geführt. Indeon.de ist auch auf vielen Social-Media Kanälen vertreten. Außerdem kann man sich für einen wöchentlichen Newsletter anmelden.

Hier kommt Ihr zur Website von Indeon.de.

6. Glaube + Heimat - Mitteldeutsche Kirchenzeitung

Die "Mitteldeutsche Kirchenzeitung" hat ihren Sitz in Weimar. Neben einer Wochenzeitung im Print- und Onlineformat bietet die dazugehörige Website auch die Möglichkeit, Gemeindebriefe oder Traueranzeigen einzustellen. Glaube + Heimat ist ebenfalls auf Twitter und Facebook vertreten.

Hier kommt Ihr zur Website der Mitteldeutschen Kirchenzeitung.

7. Kasseler Sonntagsblatt

Das "Kasseler Sonntagsblatt" wird von der Liborius Verlagsgruppe herausgegeben. Diese Wochenzeitung ist nur im Print-Format erhältlich. Das Blatt bietet bezeichnet sich selbst als "die christliche Familienzeitschrift für Kurhessen-Waldeck". Es gibt unter anderem spezielle Themenblöcke und Artikel über Herausforderungen des Alltags.

Hier bekommt Ihr nähere Informationen über das Kasseler Sonntagsblatt.

8. Der Sonntag - Wochenzeitung für die ev.-luth. Landeskirchen Sachsen

"Der Sonntag" wird vom Evangelischen Medienverband Sachsen e.V. veröffentlicht. Neben einer wöchentlichen Print-Ausgabe gibt es auch eine Online-Website. "Der Sonntag" beleuchtet vor allem kirchliche und gesellschaftspolitische Themen aus evangelischer Perspektive.

Hier kommt Ihr zur Website von Der Sonntag.

Die Kirche – Evangelische Wochenzeitung für Berlin, Brandenburg und die schlesische Oberlausitz;

Unsere Kirche – Die Evangelische Zeitung für Westfalen und Lippe;

die Mecklenburgische und Pommersche Kirchenzeitung;

die Evangelische Kirchenzeitung für die Kirche in Norddeutschland und

die Evangelische Zeitung für die Kirchen in Niedersachsen

haben sich zusammengetan und veröffentlichen nun das Onlinemagazin “Evangelische Zeitung". Hier kommt Ihr zur Website der Evangelischen Zeitung.