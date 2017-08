Neuauflage der Ulmer Friedenswochen nach 40 Jahren

INFO

Die Aktionen bei den Ulmer Friedenswochen sind vielfältig: Zum Auftakt am 1. September informiert der DGB-Kreisverband im Haus der Gewerkschaften über »Die 360°-Nato: Mobilmachung an allen Fronten«. In der Stadtbibliothek Ulm wird am selben Tag eine Ausstellung zum Thema Frieden eröffnet. Am 3. September bittet die Regionalgruppe der Tibet Initiative Deutschland zu einer Friedens-Schweigemeditation in der Friedrichsau mit anschließendem Picknick.

An den Ulmer Friedenswochen werden unter anderem der Verein für Friedensarbeit Ulm und die Ulmer Ärzteinitiative beteiligt sein, die den Autor Henrik Paulitz (»Anleitung gegen den Krieg«) am 7. September ins Einstein-Haus eingeladen hat. In der Friedrichsau wird es am 10. September – anknüpfend an die Friedenswochen der 1970er-Jahre – das fünfte Ulmer Friedenskonzert geben, bei dem regionale und überregionale Musiker gratis und unter freiem Himmel Weltmusik spielen.

Der Verein für Friedensarbeit Ulm fragt am 21. September nach der Bedeutung des gewaltfreien Widerstands gegen Hitler für heute. Am 23. September kommen die 92-jährige jüdische Musikerin Esther Bejarano und die Rapper von »Microphone Mafia« ins Stadthaus. Beteiligt an den Friedenswochen ist auch das Haus der Begegnung, eine Bildungseinrichtung der evangelischen Kirche in Ulm.