Was feiern wir an Christi Himmelfahrt?

Jedes Jahr feiern Christen 40 Tage nach Ostern das Fest Christi Himmelfahrt. Nach seiner Kreuzigung und Auferstehung verbrachte Jesu genau diese 40 Tage unter den Menschen, bevor er als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrte.

Er führte sie aber hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im Tempel und priesen Gott. (Lukas 24, 50-53)

»Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken.« (Apostelgeschichte 1,9)

Für die Jünger begann ohne ihren Herren eine Zeit der Unsicherheit. Erst an Pfingsten zeigte er sich wieder in Gestalt des Heiligen Geistes.

Wie wird Christi Himmelfahrt gefeiert?

Viele christliche Gemeinden feiern an diesem Tag Gottesdienste in Pfarrgärten, im Wald oder auf Bergen. Sie verlassen den Kirchenraum, um die Anwesenheit und Macht Jesu an allen Orten und zu jeder Zeit zu betonen.

In Deutschland ist Christi Himmelfahrt ein bundesweiter gesetzlicher Feiertag und wird seit dem 19. Jahrhundert gemeinsam mit dem Vatertag gefeiert. Dieser gilt als Gegenstück zum Muttertag. Wo der Ursprung des Vatertags liegt, ist nicht genau geklärt. Doch bereits im Mittelalter soll sich die christliche Bedeutung der Prozessionen verloren haben und ein Herrentag entwickelte sich.

Die heutige Form des deutschen Vatertags-Brauchtums entstand in Berlin und Umgebung. Traditionell brechen männliche Teilnehmer zu einer Wanderung oder Ausfahrt auf und konsumieren alkoholische Getränke.