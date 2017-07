Männerfreundschaft: Seit 87 Jahren durch dick und dünn

»Wir waren Rebellen«, sagt Günter Berlin beim Blick auf das alte Foto, das fünf junge Männer in langen Mänteln zeigt. Er spricht von den fünf Freunden, die im Frühjahr 1942 an der Lutherschule in Hannover Abitur gemacht haben. Drei der Freunde leben nicht mehr. Doch Ernst Leonhardt ist noch da. Mit ihm trifft sich Günter Berlin noch immer regelmäßig. Im vergangenen September feierten sie je ihren 93. Geburtstag. Seit ihrer Einschulung Ostern 1930 sind die beiden befreundet.

Schon die Väter waren befreundet

»Bei dem alten Nolte haben wir viel gelernt«, sagen Leonhardt und Berlin übereinstimmend. Die Zeit in der Bürgerschule Alemannstraße und vor allem bei dem Grundschullehrer haben sie in bester Erinnerung, auch wenn er den Schülern schon mal mit dem Lineal auf die Finger schlug. »Er hat mit uns immer viel unternommen«, loben die beiden. Ausflüge und Radtouren waren damals noch nicht üblich, der »alte Nolte« war also schon etwas Besonderes. »Er hat uns sogar immer zu seinen Geburtstagen eingeladen, nach Hause, zu Muckefuck und Kuchen«, staunt Günter Berlin noch heute.

Er und Ernst Leonhardt wohnten damals beide in der Halkettstraße in Hannover, »direkt gegenüber«, sagt Ernst Leonhardt. Die Väter waren befreundet, sie waren beide bis zum Ersten Weltkrieg Königs-Ulanen des hannoverschen Garderegiments. »Ja, und dein Vater hat sogar noch unter den Nazis immer die schwarz-weiß-rote Fahne der Kaisertreuen aus dem Fenster gehängt, wenn eigentlich die Hakenkreuzfahne geflaggt werden sollte«, erinnert sich Günter Berlin.