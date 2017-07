Das Wildbad in Rothenburg ob der Tauber

By Georg Reifferscheid / Happy-Ballooning [CC0], via Wikimedia Commons

Das ganze Etablissement macht einen hocheleganten Eindruck und bildet eine echte Zierde unseres schönen Taubertals.« So beschloss die »Fränkische Zeitung« anno 1903 ihre Lobeshymne auf das neue Kurhotel am Fuß der Altstadt. Errichtet hatte es der Prothesenfabrikant Friedrich Wilhelm Hessing an einem Ort, der bereits im Hochmittelalter als Heilbad in Betrieb war.

Kirchliches Tagungshaus im Jugendstilpalast

Der Jugendstilpalast mit all den Türmen und Erkern, glanzvollen Sälen und Stuckdecken, mit dem herrlichen Park samt Kegelbahn und Pavillon brachte allerdings weder Hessing noch den vielen Nachfolgebesitzern Glück. Zuletzt scheiterte die »Gesellschaft für Transzendentale Meditation« (TM) im Jahr 1977: Im allerletzten Moment, die ersten TM-Tagung hatte schon stattgefunden, nutzte die Stadt Rothenburg ihr Vorkaufsrecht und reichte die Prachtimmobilie an die evangelische Landeskirche weiter.