Wir kennzeichnen alle Texte, Bilder, Videos und Beiträge, in denen KI-Tools genutzt wurden. Beispiel für eine Bildunterschrift: „Das Titelbild dieses Artikels wurde mit dem Bildgenerierungs-Tool xxx erstellt. Folgender Prompt wurde angewandt: award winning editorial photography, journalist working together with a robot, yellow light, working in a newsroom, other people in the background, daylight –ar 16:9 –style raw –v 5.1“



München, Januar 2024