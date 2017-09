Warum Erwachsene sich taufen lassen

Weil sie sich durch ihren Beruf mit dem christlichen Glauben und der Taufe befassen wollen

Regelmäßig kämen auch Menschen in ihre Glaubenskurse, die bereits in sozialen Berufen tätig seien oder künftig darin arbeiten wollen würden, sagt Bleise-Donderer. Viele Jobs in dieser Branche gebe es bei kirchlichen Arbeitgebern. Für eine Anstellung sei die Taufe und damit die Kirchenzugehörigkeit oftmals erwünscht und von Vorteil. Ähnlich sei es bei Grundschullehrern, die in Bayern Religionsunterricht geben möchten. Sie müssten von der evangelischen Kirche berufen werden. Dafür ist die Kirchenzugehörigkeit nötig.

Gleichzeitig wecke das christliche Umfeld oder die thematische Auseinandersetzung mit Gott und Glaube im Arbeitsleben bei vielen das Interesse, sich näher damit zu beschäftigen, erklärt die Pfarrerin. Oft wüssten die Teilnehmer am Anfang des Kurses noch gar nicht, ob sie sich tatsächlich taufen lassen möchten. Am Ende des Glaubenskurses, die in unterschiedlichem Umfang angeboten würden, stehe jedes Mal ein Gottesdienst, in dem sich alle Kursteilnehmer, die sich dazu entschlossen hätten, taufen lassen könnten.