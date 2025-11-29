Idee 12: Weihnachts-Checkliste

Funktioniert die Weihnachtsbeleuchtung? Haben wir genügend Kerzen? Ist der Baumständer gebrauchsfähig? Funktioniert der Fotoapparat? Habe ich alle Gewürze für das Weihnachtsessen da? Es ist hilfreich, sich eine kleine Weihnachtsliste anzulegen. Diese kann auch schon eine Einkaufsliste für das traditionelle Weihnachtsmenü enthalten oder eine Geschenkeliste, in die über das Jahr hinweg schon Ideen gesammelt wurden.



Idee 13: Heiligabend

An Heiligabend sind die Geschäfte nur am Vormittag geöffnet, dann folgen zwei Feiertage. Es ist wichtig, dies bei der Planung der Feiertage zu bedenken und rechtzeitig eine Einkaufsliste zu erstellen mit allen Dingen, die eingekauft werden müssen.



Idee 14: Kartoffeldruck für Karten

Wer beschenkt wird, sollte sich für das Geschenk auch bedanken. Wir basteln einen Abend unsere eigenen Neujahrskarten. Wir schneiden Kartoffeln in der Mitte auf und machen daraus Sterne, Mond und Herzen. Die offene Fläche mit Farbe bepinseln, auf eine weiße Postkarte drucken. Wenn die erste Farbe getrocknet ist, eine andere Form wählen und mit einer anderen Farbe darüber drucken. Nach Weihnachten können die Karten mit einem kleinen Gruß und Dankeschön verschickt werden.



Idee 15: Glühwein und Kinderpunsch trinken

Der Zucker im Glühwein verursacht meist Kopfschmerzen. Es gibt einen einfachen Trick, um Kopfschmerzen beim Verzehr von Glühwein zu vermeiden: Auf einen Liter Wein einen halben Liter starken schwarzen Tee geben – und maximal zwei Löffel Zucker zugeben. Für den Kinderpunsch eignet sich eine Kombination aus verschiedenen Fruchtsäften. Mit Zimt, Nelkenpulver gemischt, ergibt sich sofort ein Punsch-Geschmack.



Idee 16: Stern basteln aus Draht

Wir biegen einen einfachen Haushaltsdraht zu einem Stern. Diesen Stern können wir nun mit verschiedenen Dingen umwickeln – bunten Papierresten, Wollfäden oder Geschenkpapier. Wer möchte, kann den Draht auch mit einer Lichterkette umwickeln. Mit einer Nylonschnur eine kleine Schlaufe zum Aufhängen binden, und fertig ist der Weihnachtsschmuck.



Idee 17: Winterwunderland mit Krippe

Wir nehmen uns eine alte Schuhschachtel und basteln darin unsere eigene Winterwunder-Landschaft. Auf den Boden legen wir Tannenzweige oder Moos, darauf stellen wir kleine Spielsachen oder legen Adventssschmuck hinein. Wer möchte, kann die Kiste auch als kleine Krippe gestalten – mit selbstgeschnittenen und geklebten Figuren. Jedes Jahr kann die Landschaft eine neue Form bekommen.



Idee 18: Ausstechformen als Weihnachtsbaumschmuck

Wenn alle Kekse und Plätzchen gebacken wurden, können wir die Ausstechformen für einen anderen Zweck verwenden: Wir nehmen Familienfotos, kleben sie auf einen Pappkarton und legen sie unter die Formen. Dann schneiden wir die Umrisse der Formen aus. Wer eine alte Ausstechform aussortieren möchte, kann diese auch mit dem Foto hinterkleben und dann die ganze Form an den Baum hängen.



Idee 19: Tischdeko selber machen

Wir nehmen alte Briefumschläge und falzen sie in der Mitte. In die offene Seite oben können wir nun Serviette und Besteck legen. Die Umschläge verzieren wir zuvor, malen den Namen darauf oder kleben ein lustiges Bild auf die Vorderseite. Wer eine Nähmaschine hat, kann die Umschläge auch mit einem Zickzack-Stich verzieren.



Idee 20: Christstollen backen

Das weihnachtliche Gebäck ist schon aus dem Mittelalter bekannt. Damals bekamen die Bäcker vom Bischof ein Zunftprivileg erteilt, woraufhin sie dem Bischof jedes Jahr zwei Stollen buken. Wir backen einen Stollen und erproben jedes Jahr eine andere Tradition: Mal gibt es einen Mohnstollen, dann einen Rosinenstollen oder einen Marzipanstollen.



Idee 21: Herrnhuter Stern

Die Herrnhuter Sterne leuchten rot, gelb oder weiß in Kirchen, Gemeindehäusern und Wohnungen. Die Sterne aus Papier können in Handarbeit gemeinsam zusammengefügt werden. Die Sterne werden seit 1924 in der "Sternelei" in Handarbeit hergestellt. Traditionell werden die 17 viereckigen und acht dreieckigen Zacken ineinander gesteckt geliefert und mit Hilfe von Briefverschlussklammern zusammengefügt. Nach Gebrauch können die Sterne auseinander genommen und in der mitgelieferten Schachtel aufbewahrt werden.



Idee 22: Gottesdienst digital

An Heiligabend besuchen viele Familien traditionell einen Gottesdienst. Weil das aber in der Corona-Pandemie nicht immer genau vorherzusehen ist, ob und wann die Gottesdienste überhaupt stattfinden können, lohnt sich ein Blick auf www.weihnachtsgottesdienste.de



Idee 23: Christkind-Glöckchen aus der Ferne

Für Kinder ist das Christkind mit vielen Geheimnissen verbunden. Der Moment der Bescherung gehört für viele zum Höhepunkt des Tages. Doch woher das Klingeln der Glocke nehmen, wenn das kleine Glöckchen nicht vorhanden ist? Inzwischen gibt es eine Weihnachts-Glöckchen-App. Dafür muss lediglich das Smartphone geschüttelt werden – und schon beginnt das Glöckchen zu läuten. Nicht vergessen, den Ton auch anzustellen.



Idee 24: Aktion gegen Einsamkeit an Weihnachten #keinerbleibtallein

Mit der Social-Media-Aktion #keinerbleibtallein wollen evangelische Kirche und Telefonseelsorge in der Vorweihnachtszeit Menschen zusammenbringen. Wer Gemeinschaft sucht oder sie anbietet, kann sich bei der Initiative auf Twitter oder auf Facebook melden.



Gesegnete Adventszeit!

Sie haben noch einen Tipp oder eine gute Idee? Dann schreiben Sie mir: Rieke Harmsen, rharmsen@epv.de.

Lesen Sie dazu auch: