An Weihnachten feiern Christen in aller Welt die Geburt von Jesus. Sie glauben, dass Gott in ihm Mensch geworden ist, um die Welt zu erlösen und den Menschen in ihrer Not zu helfen. Bevor Jesus geboren wurde, hatten die Menschen lange auf einen Retter gewartet.

Warum feiern wir Weihnachten?

Die Weihnachtsgeschichte wird in der Bibel im Lukas-Evangelium (2,1-20) so erzählt: Wegen einer Volkszählung unter Kaiser Augustus gehen Josef und seine schwangere Frau Maria nach Bethlehem, dem Geburtsort von Josef. Dort angekommen finden sie keinen Platz in einer Herberge, deshalb kommt das Kind in einem Stall zur Welt. Über der Stadt leuchtet ein heller Stern als Zeichen, dass es sich bei dem Kind um einen besonderen Menschen handelt. Engel verkündigen den Hirten in der Region die Geburt des Heilands.

Historiker sind heute der Meinung, dass Jesus nicht in Bethlehem, sondern in Nazareth geboren wurde.