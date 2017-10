Kirchliche Flüchtlingshelfer gründen Verein »matteo«

Ein neuer ökumenischer Verein will in Zukunft kirchliche Aktivitäten in Sachen Asyl vernetzen. Bei der Gründung von »matteo« in Nürnberg unterstrich die zukünftige Vorsitzende, die Augsburger Pfarrerin Anne-Kathrin Kapp-Kleineidam, der Verein strebe keine Kirchenasyle für Flüchtlinge an, versuche sie eher zu vermeiden, sehe sie aber weiterhin als letzte Möglichkeit für einen Flüchtling an. Man wolle mit dem neuen Verein »lauter und deutlicher« auf Probleme in der Asylarbeit hinweisen, sagte die Bayreuther Asylkoordinatorin Anna Westermann.

Unter anderem kritisierten die »matteo«-Vertreter das »Vier-Lager-Projekt« der bayerischen Staatsregierung. In diesen großen Asyl-Rückführungszentren in Manching, Bamberg, Deggendorf und Regensburg würden Flüchtlinge abgeschottet, Ehrenamtliche könnten sie kaum mehr betreuen und Asylsozialberatung sei nur eingeschränkt möglich. Anders als in den früher dezentralen Einrichtungen »werden Härtefälle nicht mehr bekannt«, sagte »matteo«-Gründungsmitglied David Geitner, Asylsozialberater aus dem Landkreis Nürnberger Land.