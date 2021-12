BR startet Thementag rund um die Corona-Schutzimpfung

München (epd). Der Bayerische Rundfunk (BR) startet an diesem Mittwoch (8. Dezember) unter dem Motto "Gemeinsam gegen Corona" einen Thementag rund um alle Fragen zur Impfung. Ob im Internet, im Hörfunk oder im Fernsehen schaffe man Raum für Fragen, lasse Menschen aus den Regionen zu Wort kommen und liefere Antworten ausgewiesener Fachleute, teilte der BR am Dienstag in München mit. Um 10 Uhr starte beispielsweise im Radiosender Bayern2 eine dreistündige sogenannte Call-In-Sondersendung, bei der Hörerinnen und Hörer Fragen an Experten stellen und ihre Meinung sagen können. Um 20.15 Uhr sendet das BR Fernsehen die 90-minütige Sondersendung "Gemeinsam gegen Corona . Ihre Fragen zur Impfung" mit Fachleuten und einer Hotline für Zuschauer.