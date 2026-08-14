Wenn die Wohnung sich aufheizt und der Weg durch die Innenstadt zur Hitzeschlacht wird, hilft manchmal schon ein Ortswechsel. Doch wo findet man eigentlich einen schattigen Platz, einen kühlen Innenraum oder kostenloses Trinkwasser? Dafür gibt es inzwischen in immer mehr Städten und Landkreisen digitale Karten mit sogenannten "kühlen Orten". Sie zeigen auf einen Blick, wo Menschen an heißen Tagen Schutz und Abkühlung finden können.

Das Prinzip: Auf einer interaktiven Karte werden öffentlich zugängliche Orte markiert, an denen es sich auch bei hohen Temperaturen gut aushalten lässt. Dazu gehören beispielsweise Parks und Grünanlagen, schattige Plätze, Badestellen oder Orte am Wasser. Aber auch Bibliotheken, Museen, Rathäuser und Kirchen können als kühle Innenräume eingetragen sein.

Wie umfangreich die Informationen sind, unterscheidet sich von Karte zu Karte. In Bayern gibt es jedenfalls immer mehr Angebote. Eine zentrale bayernweite Karte gibt es bislang allerdings nicht. Nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums verfügten Mitte 2026 erst 13 Kommunen beziehungsweise Landkreise über entsprechende Karten. Gleichzeitig wächst die Zahl der lokalen Angebote.

Kühle Orte in Bayern

München : Karte kühler Orte der Stadt München – Hier lassen sich unter anderem kühle Innenräume, Parks, Badeseen und Trinkwasserbrunnen anzeigen. Auch zahlreiche Kirchen sind als kühle Orte verzeichnet.

: Karte kühler Orte der Stadt München – Hier lassen sich unter anderem kühle Innenräume, Parks, Badeseen und Trinkwasserbrunnen anzeigen. Auch zahlreiche Kirchen sind als kühle Orte verzeichnet. Nürnberg : Kühle Orte in Nürnberg – Die Übersicht zeigt Parks, Gärten und schattige Plätze. Auch die Lorenzkirche, die Sebalduskirche und weitere Kirchen sind dabei. Zusätzlich gibt es Informationen zu Trinkwasserbrunnen und Refill-Stationen.

: Kühle Orte in Nürnberg – Die Übersicht zeigt Parks, Gärten und schattige Plätze. Auch die Lorenzkirche, die Sebalduskirche und weitere Kirchen sind dabei. Zusätzlich gibt es Informationen zu Trinkwasserbrunnen und Refill-Stationen. Augsburg : Karte der kühlen Orte der Stadt Augsburg – Die erst im Juli 2026 gestartete Karte zeigt unter anderem Parks, Grünanlagen, Bademöglichkeiten, schattige Plätze und kühle Innenräume in Kirchen und anderen öffentlichen Einrichtungen. Auch Trinkwasserbrunnen und öffentliche Toiletten sind eingetragen.

: Karte der kühlen Orte der Stadt Augsburg – Die erst im Juli 2026 gestartete Karte zeigt unter anderem Parks, Grünanlagen, Bademöglichkeiten, schattige Plätze und kühle Innenräume in Kirchen und anderen öffentlichen Einrichtungen. Auch Trinkwasserbrunnen und öffentliche Toiletten sind eingetragen. Bayreuth : Kühle Karte der Stadt und Region Bayreuth – Hier finden sich kühle Innenräume, schattige Parks und Orte mit Wasserelementen. Besonders praktisch: Auch Trinkwasserbrunnen und Refill-Stationen sind verzeichnet. Dort können mitgebrachte Flaschen kostenlos mit Leitungswasser aufgefüllt werden. Die Karte soll nach und nach auf den Landkreis ausgeweitet werden.

: Kühle Karte der Stadt und Region Bayreuth – Hier finden sich kühle Innenräume, schattige Parks und Orte mit Wasserelementen. Besonders praktisch: Auch Trinkwasserbrunnen und Refill-Stationen sind verzeichnet. Dort können mitgebrachte Flaschen kostenlos mit Leitungswasser aufgefüllt werden. Die Karte soll nach und nach auf den Landkreis ausgeweitet werden. Coburg: Informationen zu kühlen Orten in Coburg – Die Übersicht umfasst unter anderem schattige Grünanlagen, Trinkwasserbrunnen, öffentliche Gebäude und Kirchen wie St. Augustin und die Heiligkreuzkirche.

Auch die Evangelische Kirche in Deutschland und die Diakonie Deutschland machen mit der Aktion #kühlekirche darauf aufmerksam. Kirchengemeinden und diakonische Einrichtungen sind aufgerufen, während Hitzeperioden kühlende und öffentlich zugängliche Orte anzubieten.

Ein Beispiel dafür ist die Münchner Jesuitenkirche Heilig Geist, die gerade an heißen Tagen einen Rückzugsort mitten in der Stadt bietet.

Kühle Orte finden

Die Karten sind nicht überall gleich aufgebaut. Manche werden von den Kommunen selbst gepflegt, andere leben von den Tipps der Einwohner:innen. In vielen Städten können deshalb weitere kühle Orte vorgeschlagen werden. So entsteht nach und nach eine Sammlung von Plätzen, die man selbst vielleicht längst kennt, die aber bisher nicht auf dem offiziellen Stadtplan zu finden waren.

Für den nächsten heißen Tag lohnt es sich deshalb, einmal nach "Kühle Orte + eigene Stadt" oder "Karte kühle Orte + Landkreis" zu suchen. Denn der nächste schattige Park, die nächste offene Kirche oder der nächste Trinkwasserbrunnen ist vielleicht näher, als gedacht.

Und wer selbst einen besonders angenehmen, öffentlich zugänglichen Ort kennt, kann ihn bei vielen dieser Angebote direkt eintragen. So wird aus dem persönlichen Lieblingsplatz ein Tipp für alle.