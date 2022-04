Bayreuth, Rehau (epd). Die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner und der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick eröffnen am Freitag (29. April, 14.30 Uhr) mit einem Gottesdienst in der Rehauer Stadtkirche St. Jobst die "Woche für das Leben" in Oberfranken. In diesem Jahr steht die bundesweite Aktion unter dem Motto "Mittendrin. Leben mit Demenz". Der Eröffnungsgottesdienst ist deshalb demenzfreundlich gestaltet, mit kurzen Worten, starken Symbolen, vertrauter Musik und begrenzter Dauer, damit von Demenz betroffene Menschen mit ihren Angehörigen mitfeiern können, teilte das Büro der Regionalbischöfin am Mittwoch mit. "Menschen mit Demenz gehören zu unseren Gemeinden", sagte Greiner. Deshalb sei es wichtig, Gottesdienste für Demenzerkrankte anzubieten.

Die Kirchengemeinden im Kirchenkreis Bayreuth erhalten dafür konkrete Unterstützung durch eine neu herausgegebene Arbeitshilfe mit Hinweisen und Textbeispiele für die Gottesdienstgestaltung. In der Erzdiözese Bamberg gebe es schon seit mehreren Jahren durch die Abteilung Seniorenpastoral Fortbildungs- und Schulungsangebote zum achtsamen Umgang mit dementen Menschen für Angehörige, Ehrenamtliche und hauptamtliche Betreuungskräfte in Heimen und Einrichtungen, teilte das Erzbistum mit.

In der Woche für das Leben engagieren sich evangelische und katholische Christen seit 1991 gemeinsam für den Schutz des menschlichen Lebens und wollen dabei die unantastbare Würde jedes einzelnen Menschen bewusst machen.