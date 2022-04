Weiden (epd). Unter dem Motto "Ökumene On Tour" wird am 7. Mai in Weiden gefeiert. Radlerinnen und Radler aller zehn Routen des Simultankirchen-Radweges kommen bei einer Sternfahrt nach Weiden und feiern abschließend gemeinsam im Max-Reger-Park. Zum Fest lädt der Förderverein Simultankirchen in der Oberpfalz ein, wie er am Freitag mitteilte. Ziel des Trägervereins ist es, das kulturelle Erbe dieser besonderen Gotteshäuser zwischen Sulzbach-Rosenberg und Weiden zu erhalten.

Das Fest beginnt um 14 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst mit dem Regensburger evangelischen Regionalbischof Klaus Stiegler und dem katholischen Regionaldekan Manfred Strigl sowie dem Bezirksposaunenchor. Das Team von "Cultheca - Kulturpädagogik und Kommunikation" aus Regensburg erarbeitet zur Zeit für jede Route ein eigenes Profil. Am 7. Mai sollen die Ergebnisse vorgestellt werden.