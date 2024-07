Yascha fragt: Was ist der Unterschied zwischen evangelisch und katholisch?

Yascha und Hannes ergründen diesmal die Unterschiede zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche. Dürfen katholische Pfarrer heiraten? Kann auch eine Frau Priester werden? Und wer ist denn jetzt der Oberboss für die Katholiken, der Typ im Vatikan oder Gott?

Was hat eigentlich dieser Martin Luther mit all dem zu tun? Warum hat sich die Kirche gespaltet? Wie sich das alles so in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat und ob man Gott bestechen kann, darum geht’s heute. Viele Fragen, aber keine Angst …Yascha und Hannes kriegen das hin.

Podcast "Yascha fragt"

In unserer Podcast-Reihe begleiten wir Yascha, einen neugierigen Achtjährigen, auf seiner Reise, Antworten auf Fragen zu finden, die ihn wie viele andere Kinder beschäftigen: Was passiert nach dem Tod? Wie sieht Gott eigentlich aus? Warum gibt es Kirchen? Yascha stellt seine Fragen dem evangelischen Pfarrer Hannes Schott aus Nürnberg. Und Pfarrer Hannes Schott, bekannt für sein humorvolles und einfühlsames Verständnis für Kinderfragen, nimmt sich Zeit, um Yaschas Fragen ernsthaft und verständlich zu beantworten.