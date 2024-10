Yascha hat eine wichtige Frage: Jesus hat doch Wunder vollbracht. Warum macht das heute keiner mehr?

Pocast: "Yascha fragt"

Hannes erinnert ihn an die Geschichte von der Hochzeit zu Kana - da hatte das Wunder einen tieferen Sinn. Denn da hat Jesus Wasser in Wein verwandelt, damit das Brautpaar nicht blöd dasteht und die Party weitergehen kann. Das leuchtet Yascha ein, aber eine Frage hat er noch: Hätte Jesus auch Wasser in Spezi verwandelt?