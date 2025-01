Das ist eine Überraschung für Yascha, als er Hannes danach fragt, was für verschiedene Segen es gibt. Die irischen Segensformeln sind zwar schön, die verwendet aber kaum jemand im Alltag.

Was gibt es für Segen?

In unseren ganzen normalen Begrüßungen und Verabschiedungen kommt jedoch ganz viel Segen vor - von "Grüß Gott" über "Ade" bis hin sogar zu "Tschüß". Hannes freut sich mit Yascha, dass es dadurch so viel Segen in der Welt gibt.