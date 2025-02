Yascha hat viele Fragen zur Arche Noah: Warum lässt Gott diese große Flut kommen? Wie passen so viele Tiere in ein Boot? Und warum sind manche Dinge in der Geschichte unlogisch?

Yascha fragt: Wie war das auf der Arche Noah?

Hannes erinnert Yascha daran, dass Geschichten auch wahr sein können, ohne dass sie sich historisch genau so zugetragen haben: Sie erzählen etwas über die Menschen und über Gott. Und bei der Arche Noah ist die Botschaft vielleicht, dass alle Menschen auf der Welt wie die Tiere auf der Arche sind und ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen sollten – sonst klappt das Zusammenleben nicht. Da nimmt auch Yascha Rücksicht auf Hannes und fragt ihn nicht mehr.