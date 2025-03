Dass Tiere in den Himmel kommen, bringt Yascha ins Grübeln. Was ist mit all den Hähnchen, die er gegessen hat? Und gibt es dort überhaupt genug Platz – wo doch schon Dinosaurier und Steinzeitmenschen da sind?

Passen alle Tiere in den Himmel?

Beim Nachdenken über den Himmel sprudeln die Ideen, und plötzlich wirkt der Tod gar nicht mehr so furchteinflößend. Am Ende überlegen Yascha und Hannes sogar, was einmal auf ihren eigenen Grabsteinen stehen könnte.