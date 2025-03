Yascha hat mal wieder eine Frage: Was sind denn die 10 Gebote? Hannes erzählt ihm, dass den Israeliten, als sie aus Ägypten geflohen waren, 10 Gebote für ein gutes Zusammenleben gegeben wurden. Darunter steht auch: Du sollst Dir kein Bild von Gott machen.

Yascha: Darf man Gott malen?

Blöd war nur, dass die Israeliten sich schon ein Goldenes Stierbild gebaut hatten und das anbeteten. Jetzt bekommt Yascha ein schlechtes Gewissen: Er hat ja Gott auch schon gemalt. Hat er damit ein Gebot gebrochen?

Nein, beruhigt ihn Hannes: malen ist ok - man soll aber keine Bilder von Gott anbeten. Und Gott hat ja selber gewissermaßen ein Bild von sich in der Welt gezeigt: Jesus! Das beruhigt Yascha. Und er ist schon gespannt, was in den anderen Geboten steht.