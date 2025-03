Yascha fragt Hannes weiter nach den Geboten und sie kommen zum ersten Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Yascha grübelt: Wer könnten diese anderen Götter sein? Allah doch nicht, das ist doch nur ein anderer Name für Gott.

Welche anderen Götter soll man nicht anbeten?

Hannes zitiert Martin Luther: Woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Doch als Hannes Yascha dazu befragen will, hält Yascha ihm den Spiegel vor: Hannes hängt nämlich sehr an technischen Geräten! Deshalb will Hannes die Fastenzeit nutzen, um auf Handy und Auto zu verzichten und mehr Zeit für Gott zu haben. Das findet auch Yascha eine gute Idee.