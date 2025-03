Yascha runzelt die Stirn. "Du sollst den Feiertag heiligen?" Das klingt irgendwie altmodisch. Was soll das überhaupt heißen? Hannes überlegt. "Na ja, der Sonntag ist unser Feiertag. Und der erinnert an Ostern, an die Auferstehung von Jesus."

Muss man am Feiertag nichts tun?

Yascha ist skeptisch. "Aber was heißt das dann? Soll man da gar nichts tun? Nicht spielen, nicht rausgehen, nicht mal Spaß haben?" Hannes schüttelt den Kopf. "Nein, so streng ist das nicht gemeint. Jesus selbst hat gesagt: ‚Der Feiertag ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Feiertag.‘"